Nacktschnecken-Königin: Emily Ratajkowski zeigt Po

Nippel sind auf Instagram nicht gern gesehen. Mit Hinterteilen verhält es sich anders. Ein Glück, sonst wäre die Welt am Ende noch um ein neues Nacktfoto von Emily Ratajkowski gebracht worden.

Nicht alle Models stehen für Nacktfotos zur Verfügung. Für Emily Ratajkowski ist es allerdings wirklich überhaupt kein Problem, hüllenlos vor der Kamera zu posieren. Das Internet ist voll von sexy Aufnahmen der 25-Jährigen. Gerade noch verführte sie Fans mit einem Oben-ohne-Bild aus dem Bett, nun hat sie schon das nächste Schmankerl parat.

Auf dem Instagram-Account ihrer Freundin Lara Pia Arrobio ist Ratajkowskis nackte Rückenansicht zu bestaunen. Das Model steht auf der Schwelle zu einem Balkon und reckt der Kamera ihren Po entgegen. Die Arme hat sie vor der Brust verschränkt, das Gesicht ist im Profil zu sehen.

Ob es sich bei dem Bild um eine aktuelle Aufnahme handelt, ist nicht bekannt. Der Hashtag, mit dem Arrobio den Post versehen hat, #ppandemeatpasta2015, legt allerdings nahe, dass das Bild bereits vor einiger Zeit entstanden ist.

Nackt am Filmset

Wem der Sinn nach brandaktuellen Nacktansichten Ratajkowskis steht, der darf sich auf die Paparazzi verlassen. Die haben die Teilzeitschauspielerin nämlich beim Dreh zum Thriller "Welcome Home" abgelichtet, für den sie gerade an der Seite von "Breaking Bad"-Star Aaron Paul in Italien vor der Kamera steht.

Ratajkowski und Paul spielen in "Welcome Home" ein Paar, das ein Ferienhaus in der Toskana mietet, um die Beziehung zu retten. Der Vermieter der Immobilie allerdings verfolgt düstere Absichten.

Zuletzt war Ratajkowskis schauspielerisches Talent in einer Folge der Netflix-Serie "Easy" zu sehen gewesen. Außerdem hatte sie Auftritte in Filmen wie "Gone Girl" und "We Are Your Friends". Derzeit ist Ratajkowski laut Branchenblatt "The Hollywood Reporter" neben "Welcome Home" noch in drei weitere Filmprojekte involviert.

Quelle: n-tv.de