"Hailie baby, your daddy's busy": Eminems Tochter ganz groß

Die schwierige Familiengeschichte machte sie als Kind zum traurigen Star der Songs ihres Vaters. Sie selbst hat das Rampenlicht nie gesucht. Eminems Tochter Hailie ist mittlerweile 21 Jahre alt und geht studieren.

Ihr Vater ist ein berühmter Rapper. Trotzdem scheint Hailie Scott ein ziemlich normales Leben zu führen. Ein Leben im Rampenlicht, wie Eminem es gewohnt ist, scheint sie nicht zu interessieren. Dabei hatte ihr Vater ihr mit seinen Songs bereits in jungen Jahren zu einer gewissen Berühmtheit verholfen.

Mit "Hailie's Song" widmete Eminem, der mit bürgerlichem Namen Marshall Mathers heißt, Hailie 2002 einen eigenen Track auf seinem vierten Studioalbum "The Eminem Show". Der Song "Mockingbird", der 2005 auf seinem Album "Encore" erschien, ist direkt an die damals Neunjährige gerichtet, im Musikvideo sind Familienvideos zu sehen. Auch in "When I'm Gone" aus dem gleichen Jahr arbeitet sich Eminem an den schwierigen Verhältnissen in seiner Familie ab. "Hailie baby, your daddy's busy" (Hailie, meine Kleine, dein Vater hat keine Zeit), heißt es da etwa.

Ganz die Mama

Auf Hailie Scotts Instagram-Account erinnert heute nur noch ein einziges Bild an das kleine Mädchen von einst. Ein altes Kinderfoto wurde zum Meme, Scott teilte es vor einigen Wochen. Ansonsten teilt sie vor allem Selfies, Zitate wie "Es geht nicht ums Haben, sondern ums Bekommen" von Elizabeth Taylor oder Bilder, die sie an der Seite ihres Freundes zeigen.

Scott ist mittlerweile 21 Jahre alt und sieht ihrer Mutter Kim Scott sehr ähnlich. Sie studiert an der Michigan State University. Als sie 2014 die High School mit Bestnote beendete, bedankte sie sich bei ihren Eltern: "Meine Mutter und mein Vater haben mich dazu ermutigt, die Person zu werden, die ich bin. Sie haben mich darin unterstützt, zu erreichen, was ich erreicht habe." Offenbar hat Scott den beiden den jahrelang medienwirksam ausgetragenen Streit verziehen.

