Schmuckstücke verloren: Emma Watson will Ringe wiederhaben

Die britische Harry-Potter-Schauspielerin vergisst drei Ringe in einem Spa in London. Jetzt startet sie eine Suchaktion über Facebook. Denn einer der Ringe hat für sie eine ganz besondere Bedeutung.

Emma Watson ist auf der Suche nach ihren drei Silberringen. Die britische Schauspielerin bietet sogar eine Belohnung - für alle "Informationen, die mir beim Wiederfinden helfen", schreibt sie in einem emotionalen Post bei Facebook.

Die 27-Jährige berichtet, dass sie die drei silbernen Ringe bei einem Besuch im Mandarin Oriental Spa am Sonntag im Safe ihres Schließfachs eingeschlossen hatte. Nach ihrem Entspannungsprogramm verließ sie das Londoner Wellnesscenter - leider ohne ihre Schmuckstücke.

Nachdem sie ihren Verlust bemerkte, rief sie sofort den Sicherheitsdienst des Spa an - leider ohne Erfolg. Auch am nächsten Tag tauchten sie nicht wieder auf und sind bis heute verschollen. Deswegen wendet sie sich nun per Facebook an Freunde und Fans.

Einer der drei Ringe hat für die 27-Jährige eine ganz besondere Bedeutung: "Wenn es nur irgendwelche Ringe gewesen wären, könnte ich das verschmerzen. Aber einer war ein Geschenk meiner Mutter", schreibt Watson. "Sie kaufte ihn am Tag meiner Geburt und trug ihn bis zu meinem 18. Geburtstag, ohne ihn einmal abzunehmen, und als ich dann 18 wurde, schenkte sie ihn mir".

Watson stellt keine Fragen

Die Schauspielerin nennt diesen Ring "ihren wichtigsten Besitz", sie habe ihn jeden Tag getragen. Die Höhe des Finderlohns nennt Watson nicht. Ans Ende ihres Facebook-Posts setzte sie eine E-Mail-Adresse für ehrliche Finder.

Auch wenn jemand die Ringe aus Versehen eingesteckt hat, muss er sich keine Sorgen machen. "Ich kann nicht ausdrücken, wie viel es mir bedeuten würde, sie wieder zu bekommen - Es werden keine Fragen gestellt", schreibt Watson. Inzwischen wurde der Facebook-Post schon über 1500 Mal geteilt und Hunderte Fans wünschen Watson viel Erfolg bei der Suche.

