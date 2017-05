Unterhaltung

Heimlich war gestern: Emma Watson zeigt ihren Freund

Offiziell bestätigt haben die beiden ihre Beziehung nie. Mittlerweile darf es aber als sicher gelten: Emma Watson liebt den Tech-Unternehmer Mack Knight. Paparazzi konnten die beiden gemeinsam in New York ablichten.

Ihr Privatleben führt Emma Watson am liebsten abseits des Rampenlichts. Die Schauspielerin zählt nämlich keinesfalls zu der Riege Jungstars, die ihren Alltag durchgehend in sozialen Netzwerken dokumentieren. Wenn sie schon mal auf Instagram postet, dann um ihren Online-Buch-Club zu bewerben oder - wie jüngst "Die Schöne und das Biest" - auch mal einen neuen Film.

Mit wem sie ihre Zeit nach Feierabend verbringt? Davon erfährt man von der 27-Jährigen selbst nur selten etwas. Jetzt haben Paparazzi enthüllt, wie sich Watson die Dreh-freie Zeit so vertreibt: An der Seite ihres Freundes Mack Knight nämlich.

Das Portal "Daily Mail" zeigt Bilder, auf denen Watson und Knight durch die Straßen New Yorks schlendern. Beide tragen schlichte Outfits - passend zur entspannten Gesamtinszenierung. Offiziell bestätigt hat die Beziehung nämlich weder Watson noch deren 36-jähriger Freund. Dessen Mutter allerdings bestätigte die Liaison indirekt gegenüber der Zeitschrift "Mirror", indem sie sagte: "Ich habe Emma kennengelernt, sie ist ein wundervolles Mädchen." Sie sehe die beiden allerdings nicht oft. Ihr Sohn sei sehr beschäftigt, er arbeite hart.

Elite-Unis und tolle Urlaube

Watson und Knight sollen sich Ende 2015 kennengelernt haben. Im gleichen Jahr war Watsons Beziehung zum britischen Rugby-Spieler Matthew Janney in die Brüche gegangen. Doch wer ist eigentlich Mack Knight?

Eigentlich heißt der Mann an Watsons Seite William Knight. Wie Watson, die an der "Brown"-University studierte, hat auch er einen Abschluss an einer der renommiertesten Ivy-League-Universitäten gemacht. 2003 beendete er dort sein Studium der Ökologie und Evolutionsbiologie. Anschließend machte er seinen Master an der New Yorker Columbia University - natürlich ebenfalls eine Elite-Hochschule. Seitdem arbeitet er in Tech-Unternehmen. "Daily Mail" berichtet von einem Jahreseinkommen von 150.000 US-Dollar (rund 107.407 Euro).

Bevor Knight - wohl aufgrund seiner Beziehung zu Watson - seine Social-Media-Profile unzugänglich machte, präsentierte er sich dort als sportlicher Abenteurer an ausgefallenen Reisezielen. Aber auch Musicals sollen ihm zusagen.

Quelle: n-tv.de