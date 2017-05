Unterhaltung

Erstes Kind mit 42: Enie van de Meiklokjes kriegt es gebacken

Enie van de Meiklokjes hat schon einiges in ihrem Leben durch: "Bravo TV", Telekom-Werbung, eine Liaison mit Echt-Sänger Kim Frank und "Das große Backen". Nur schwanger war sie noch nicht. Die Betonung liegt auf "noch".

Die Moderatorin Enie van de Meiklokjes ist schwanger! Auf die Frage nach dem Nachwuchs wich sie laut Medienberichten bislang immer aus: "Ich kann mir so vieles vorstellen - ein Haus am Meer, ein Pony, also werden wir sehen." Doch jetzt kommt statt Pony doch ein Baby - und das im Alter von 42 Jahren. Das bestätigte das Management der Moderatorin gegenüber der "Bild"-Zeitung. Mit mehr Informationen rückten van de Meiklokjes, die als Doreen Grochowski geboren wurde, und ihr Mann, der dänische Musiker Tobias Stærbo, bislang nicht heraus.

Enie van de Meiklokjes, die derzeit mit der Show "Das große Backen" regelmäßig im TV zu sehen ist, ist seit Juni 2014 mit Stærbo verheiratet. Eines ist wohl sicher: Da die Moderatorin nicht nur begabte Bäckerin, sondern auch eine begnadete Heimwerkerin und Bastlerin ist - wie sie unter anderem auch schon in Formaten wie "Wohnen nach Wunsch - Ein Duo für vier Wände" oder "Handmade mit Enie" unter Beweis stellte -, dürfte das Kinderbettchen nicht gekauft, sondern selbstgebaut werden.

"Ich habe sehr viel in meiner Wohnung selbst hergestellt und fühle mich wahnsinnig wohl in ihr. Das macht mich immer wieder happy, wenn ich nach langen Drehtagen in mein gemütliches Heim zurückkehre", erzählte sie vor einiger Zeit in einem Interview.

Quelle: n-tv.de