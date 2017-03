Unterhaltung

Krebs-OP war gar keine: Entwarnung bei Uwe Seeler

Da hat uns "Uns Uwe" aber mal einen Schrecken eingejagt. Bei ihm sei ein bösartiger Tumor entfernt worden und er hoffe nun, dass der Krebs nicht gestreut habe, hatte er berichtet. Doch jetzt klärt HSV-Idol Uwe Seeler auf: alles nur ein Irrtum.

Für Uwe Seeler und seine Fans heißt es Durchatmen: Die Nachricht, die Hamburger Fußball-Legende sei an Krebs erkrankt und habe sich einen bösartigen Tumor am Rücken entfernen lassen müssen, hat sich als falsch herausgestellt. Und das, obwohl sie ursprünglich von dem 80-Jährigen selbst in Umlauf gebracht worden war.

"Das ist der schönste Irrtum meines Lebens. Der Schnitt während der Operation war schon sehr tief. Da habe ich Böses befürchtet", sagte die Vereinsikone des Bundesligisten Hamburger SV nun der "Bild"-Zeitung. Seine Frau Ilka erklärte zudem, ihr Mann sei metastasenfrei. "Wir sind sehr glücklich", fügte sie hinzu.

In Hamburg verehrt

Noch kurz zuvor hatte sich alles deutlich dramatischer angehört. So hatte Seeler von einer Operation vor rund zwei Wochen in einer Eppendorfer Privatklinik berichtet und erklärt, dabei sei bei ihm ein bösartiger Tumor entdeckt und entfernt worden. "Jetzt muss ich auf die Ergebnisse warten, ob der Tumor gestreut hat oder nicht", sagte er da noch der "Bild"-Zeitung. Und ergänzte: "Ich drücke mir selbst die Daumen. Aber ich denke, alles wird gut gehen. Ich bin optimistisch."

Nicht zuletzt in der Fußball-Welt und speziell in Hamburg wird man die jetzige Entwarnung bei Seeler mit Erleichterung aufnehmen. In seiner aktiven Zeit zwischen 1953 und 1972 absolvierte er 476 Spiele für den HSV, in denen er über 400 Tore schoss. Auch für die deutsche Nationalmannschaft stürmte der gebürtige Hamburger von 1954 bis 1970 viele Jahre, ohne jedoch je einen Titel mit ihr zu gewinnen. In seiner Heimatstadt wird Seeler verehrt und liebevoll "Uns Uwe" genannt.

Quelle: n-tv.de