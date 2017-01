Unterhaltung

Noch vor dem Start: Erste Dschungelcamperin schmeißt hin

Auch nach zehn Staffeln von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" ist noch Raum für eine Premiere. So soll eine der bereits fest eingeplanten Dschungelcamperinnen noch vor dem Abflug nach Australien das Handtuch geworfen haben. Doch es gibt Ersatz.

Bislang hat RTL die Teilnehmer am diesjährigen Dschungelcamp noch nicht offiziell bestätigt. Gleichwohl geistern seit geraumer Zeit die Namen von insgesamt zwölf Kandidaten durch die Gazetten, die somit schon als so gut wie gesetzt galten. Aber offenbar gibt es nun in letzter Minute, ehe die elfte Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" am 13. Januar auf Sendung geht, doch noch Änderungen.

So will die "Bild"-Zeitung erfahren haben, dass Schauspielerin Nastassja Kinski kurz vor knapp kalte Füße bekommen hat. Sie soll demnach nicht in dem Flieger sitzen, der bereits an diesem Freitag mit den Kandidaten Richtung down under abhebt. Was das für Konsequenzen für die Tochter von Klaus Kinski haben könnte, ist unklar. "Bild" zufolge könnte der 55-Jährigen eine Vertragsstrafe von bis zu 50.000 Euro drohen.

Eine Expertin rückt nach

Doch wie das Blatt ebenfalls herausgefunden haben will, soll bereits Ersatz parat stehen: Kader Loth. Der Überraschungseffekt wäre bei dem 43-jährigen Berliner Busenwunder allerdings begrenzt. Schließlich hat Loth schon so beinahe jedes nur erdenkliche Reality-TV-Format mit ihrer Präsenz beehrt - von "Big Brother" über "Die Alm" bis hin zu "Die Burg" und "Wild Girls - Auf High Heels durch Afrika".

Anders als bei Kinski sind im Falle der ehemaligen "Deutschland sucht den Superstar"-Teilnehmerin Sarah Joelle Jahnel die Spekulationen, sie könnte ihren Dschungelcamp-Ausflug noch kurzfristig absagen, wohl vom Tisch. So existieren Fotos von der 27-Jährigen bei einer ausgiebigen Party am Dienstagabend in einem Kölner Club. Eine ursprünglich für Mittwoch angesetzte Operation habe Jahnel auf die Zeit nach dem Dschungelcamp verschoben, berichtet "Bild". Zuvor hatte es geheißen, die Folgen des Eingriffs könnten möglicherweise ihre Teilnahme an der RTL-Show verhindern.

Neben Loth und Jahnel werden bis auf weiteres folgende Kandidaten für "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" gehandelt: "mieten, kaufen, wohnen"-Maklerin Hanka Rackwitz, Neue-Deutsche-Welle-Star Fräulein Menke, Sänger Marc Terenzi, Ex-Kicker Thomas Häßler, Ex-"Germany's Next Topmodel"-Kandidatin Gina-Lisa Lohfink, Ex-"Big Brother"-Teilnehmer Florian Wess, "Honey" Alexander Keen, "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Jens Büchner, Schauspieler Markus Majowski und "Verbotene Liebe"-Darstellerin Nicole Mieth.

