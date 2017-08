Unterhaltung

Der Star im Monsterkostüm: Erster Godzilla-Darsteller ist tot

Sein Gesicht kennen nur wenige, seine Rolle fast alle. Zwei Jahrzehnte lang steckte Haruo Nakajima im Kostüm des legendären japanischen Filmmonsters Godzilla - jetzt ist der Schauspieler gestorben.

Haruo Nakajima, erster Godzilla-Darsteller, ist im Alter von 88 Jahren gestorben. Der Schauspieler hatte an einer Lungenentzündung gelitten. Nakajima erlag bereits am Montag seiner Krankheit.

Der in der Präfektur Yamagata, 340 Kilometer nördlich von Tokio, geborene Darsteller trat in japanischen Filmen in Monsterkostümen auf - von den Anfängen 1954 mit "Godzilla" bis 1972 in "Frankensteins Höllenbrut". Insgesamt zwölfmal verkörperte Nakajima die mutierte Riesenechse Godzilla, die laut Drehbuch durch Atomtests auf hoher See entstanden war.

Berichten zufolge beobachtete Nakajima stundenlang Elefanten und Bären im Zoo, um sich für seine Rolle vorzubereiten. Die Arbeit am Filmset war alles andere als entspannt: Da das Godzilla-Kostüm zum Teil aus einem Fertigzement-Gemisch bestand, wog es bis zu 100 Kilo. Nakajima erinnerte sich, wie heiß es damals in dem Anzug geworden war: Er habe während der Drehpausen mit dem Schweiß aus seinem Hemd einen halben Eimer füllen können.

Nakajima, der bereits als Teenager nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs Filmschauspieler werden wollte, begann seine Karriere mit einer Reihe von Kriegs- und Samurai-Filmen - darunter auch "Die sieben Samurai" (1954) von Regisseur Akira Kurosawa. Nach einer Stunt-Rolle als Pilot eines Kriegsflugzeugs 1953 wurde er im folgenden Jahr als Godzilla verpflichtet. 1973 zog er sich aus dem Filmgeschäft zurück. Doch auch im Ruhestand blieb er als Monster-Darsteller weltbekannt und war ein oft gesehener Stargast bei Festivals und Filmveranstaltungen. Im Oktober sollte er als Gastredner auf dem Internationalen Film Festival in Tokio auftreten.

Quelle: n-tv.de