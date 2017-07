Unterhaltung

Stars über "Star Wars 8": "Es ist eine Geschichte, die unerwartet ist"

Chewbacca überrascht mit neuer Frisur und Carrie Fisher verrät, was diesen Film so besonders macht: Im neuen Behind-The-Scences-Video zu "Star Wars 8: Die letzten Jedi" geben die Stars der Episode VIII einige neue Details preis.

Ein Disney-Event in Kalifornien hatte auch für "Star Wars"-Fans einiges zu bieten. Drei neue Poster von Episode VIII, "Die letzten Jedi", wurden präsentiert - alle in einem dunklen Rot gehalten. Eines davon ziert die 2016 verstorbene Carrie Fisher, die in dem Streifen noch mal als Leia zu sehen sein wird. In einem Hintergrund-Video zu dem Film, das auch auf Youtube veröffentlicht wurde, erklärt die Schauspielerin: "Es geht um Familie. Und das ist, was es so mächtig macht."

Der Clip wurde laut Medienberichten von "Die letzten Jedi"-Regisseur und Drehbuchautor Rian Johnson präsentiert: Mark Hamill, Daisy Ridley, John Boyega, Gwendoline Christie, Kelly Marie Tran, Laura Dern und Benicio Del Toro haben darin Auftritte.

"Rian hat eine Geschichte geschrieben, die unerwartet, aber richtig ist. Bei einigen Dingen, die passieren, werden die Leute sagen, 'Oh mein Gott'", sagt Ridley in dem Video. Sie spielt die zentrale Figur Rey in dem Streifen. "Auch wenn jeder weiß, dass es der zweite Teil einer Trilogie ist, scheint der Film eine eigene Sache zu sein."

Film soll "ein bisschen schocken"

Auch neue Kreaturen werden vorgestellt, wie ein Robben-ähnliches Wesen und ein Geschöpf, das vom Aussehen einem Wolf nahe kommt. Ein wohl bekanntes behaartes Wesen sitzt unterdessen beim Friseur: Chewbacca wird mit Lockenwicklern hübsch gemacht. Mark Hamill alias Luke Skywalker erklärt zudem zum neuen Streifen: "Ich dachte, ich weiß alles und dann schleudern sie mir Geschichten entgegnen, die ich mir nie hätte vorstellen können."

Johnson selbst hofft, dass sein Film "ein bisschen schockt", er soll sich aber auch "wahr und ehrlich" anfühlen. John Boyega alias Finn erklärt: "Alles wird in die entgegengesetzte Richtung von dem verschoben, was die Zuschauer erwarten." "Star Wars 8: Die letzten Jedi" läuft ab 14. Dezember 2017 in den deutschen Kinos.

Quelle: n-tv.de