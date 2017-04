Unterhaltung

Käse? Schwanger?: Eva Longoria hat gegessen

Aufgeregte Anrufe von der Familie, Spekulationen der Fans und der Blick auf die eigenen Fotos haben Eva Longoria nun veranlasst, selbst Stellung zu nehmen zu ihrer angeblich ausladenden Front. So viel schon mal vorneweg: Heute hatte sie noch keine Pancakes.

Der absolute Alptraum für jede Frau: Der Käse-Blähbauch. Der Kohlrouladen-Blähbauch. Der Chips-Blähbauch. Und die Blähbauch-Blicke: "Ist sie schwanger? Oder war sie es und wir haben es nicht mitgekriegt? Und soll das jetzt der 'After-Baby-Body' sein?"

So oder so ähnlich ging es jetzt wohl Eva Longoria: Urlaubsbilder der "Desperate Housewives"-Schauspielerin sorgten für wilde Spekulationen: Ist sie etwa schwanger? Die 42-Jährige hat sich daraufhin selbst zu Wort gemeldet und in einem Video in ihrer Instagram-Story laut "ET Online" erklärt: "Ich habe ein paar Bilder gesehen, auf denen ich wirklich fett aussehe auf einem Boot. Ich muss euch sagen, alles was ich getan habe, war Käse zu essen."

Sie fuhr fort mit den Worten: "Das ist also die Nachricht des Tages. Ich bin nicht schwanger, sondern habe nur jede Menge Käse gegessen, viel Wein getrunken und hatte viele Pancakes." Sie wollte das nur klarstellen, da ihre gesamte Familie sie bereits angerufen und gefragt habe, ob sie schwanger sei. Sie möge zwar so aussehen, doch lediglich der Käse sei daran schuld. "Ganz im Ernst, ich sehe dick aus, aber das passiert nun mal. Jeder kann mal aufgebläht sein. Heute bin ich es nicht, aber noch habe ich keinen Pancake gehabt", so Longoria weiter.

Ihr aufgeblähter Bauch komme offenbar davon, dass sie laktoseintolerant ist, aber dennoch nicht auf Käse verzichten kann. Außerdem stellte sie klar, dass sie keineswegs einen Bauch habe in den besagten Fotos. Sie werde nun ihren Urlaub noch genießen, ehe sie die Realität wieder einhole und sie tatsächlich an Gewicht zulegen werde - dank all des guten Essens. Außerdem postete sie noch ein kleines Video auf Instagram, in dem sie ihre schlanke Figur in einem sexy Bikini präsentiert. Daumen hoch für diesen Konter!

Quelle: n-tv.de