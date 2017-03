Unterhaltung

Zusammenbruch beim Konzert: Ex-"Boston"-Drummer stirbt auf Bühne

"More Than A Feeling" - an diesen Hit der US-Rockband Boston erinnert sich der eine oder andere vielleicht noch. Schlagzeuger der Gruppe zu jener Zeit ist Sib Hashian. Nun stirbt der Drummer während eines Auftritts auf einem Kreuzfahrtschiff.

Der ehemalige Schlagzeuger der US-Rockband Boston, Sib Hashian, ist tot. Er sei während eines Konzerts an Bord eines Kreuzfahrtschiffes, das unter dem Motto "Legends of Rock" unterwegs war, zusammengebrochen und gestorben, berichtet das US-Portal "TMZ".

Hashians Sohn Adam bestätigte die traurige Nachricht und erklärte, sein Vater sei mitten im Set kollabiert. Es seien sofort Erste-Hilfe-Maßnahmen eingeleitet worden, schildert ein Augenzeuge die tragischen Szenen. Auch ein Defibrillator sei zum Einsatz gekommen, doch dem Musiker konnte nicht mehr geholfen werden.

Trennung im Streit

Sib Hashian spielte von 1975 bis 1982 Schlagzeug bei Boston. Während dieser Zeit entstand mit "More Than A Feeling" auch einer der größten Hits der Gruppe. Später war er auch in die frühen Arbeiten am dritten Album der Band namens "Third Stage" eingebunden, ehe er jedoch wieder durch den Originalschlagzeuger Jim Masdea der 1969 gegründeten Band ersetzt wurde. Auf dem Album "Third Stage" befindet sich mit "Amanda" ein weiterer bekannter Song Bostons.

Die Trennung Hashians von der Gruppe verlief nicht ohne Streit. So stritt sich der Drummer mit Bandleader Tom Scholz ums Geld. Beide einigten sich schließlich außergerichtlich. Nach seinem Ausstieg bei Boston schlug sich Hashian unter anderem als Theaterschauspieler und Moderator bei einem lokalen US-Fernsehsender durch. Auch Musik machte er weiterhin, ohne jedoch je wieder an die Erfolge mit Boston anknüpfen zu können.

Neben seinem Sohn Adam hinterlässt Hashian auch seine Tochter Lauren, die gemeinsam mit Hollywood-Star Dwayne "The Rock" Johnson seit Dezember 2015 ein kleines Töchterchen hat. Hashian wurde 67 Jahre alt.

