Unterhaltung

Jetzt aber wirklich!: Ex-Dschungelkönig Joey Heindle sagt Ja

Eine ganze Weile ist Joey Heindle nun schon verlobt. Nun macht er offenbar endlich ernst. Ob vor laufenden Kameras oder doch nicht - der Ex-Dschungelkönig und seine Freundin Justine heiraten.

Eigentlich wollten Joey Heindle und seine Freundin Justine Dippl schon im Sommer des vergangenen Jahres heiraten, doch dann kam es eben anders. "Wir wollten nix überstürzen, da es was ganz Besonderes sein soll", erklärte Heindle damals der Zeitschrift "Gala". Nicht völlig unverständlich, denn das Promi-Paar hatte ein Problem, dass auch in der Hochzeitsplanung von Normalos eine gewisse Rolle spielt.

"Wir waren finanziell auch nicht in der Lage so zu heiraten, wie wir uns das vorstellen", erklärte Heindle damals. "Deswegen haben wir den vernünftigen Weg eingeschlagen: erst die Arbeit, dann das Vergnügen." Und nun ist es wohl tatsächlich so weit.

Bereits an diesem Donnerstag soll der 23-jährige Heindle seine vier Jahre ältere Verlobte zur Frau nehmen. Das will die Zeitung "Bild" erfahren haben. Im Anschluss an die Zeremonie werde gemeinsam mit Freunden in einem Landhaus im Kölner Umland gefeiert.

Neue Single für Menschen "in Love"

Im Januar hatten Heindle und Dippl den Start zu Dreharbeiten für eine Hochzeits-Reality-Show verkündet. Wann die ausgestrahlt werden soll, ist noch nicht bekannt. Erfahrung mit entsprechenden Formaten hat Heindle ja immerhin schon. 2013 holte er sogar die Dschungelkrone im Rahmen des RTL-Formats "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!". Im Vorjahr hatte er an der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" teilgenommen. Immer wieder war er seitdem im Rahmen verschiedener Formate zu bestaunen.

Doch auch seine Gesangskarriere hat Heindle noch nicht ganz aufgegeben. Gerade erst verkündete er, eine neue Single zu veröffentlichen. "Eine Ballade auf deutsch", wie er auf Facebook schreibt. "Die ich mit komponiert habe, und geschrieben habe, der Text geht an meine Frau wie meine Gefühle für sie sind !!!! Und natürlich an alle Menschen die auch in Love sind." Ach so, ist klar.

Quelle: n-tv.de