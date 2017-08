Unterhaltung

Wutausbruch oder Showeinlage?: Ex-Spice-Girl Mel B rastet völlig aus

Heidi Klum klatscht eifrig in die Hände, aber das muss ja nichts heißen: Während der Castingshow "America's Got Talent" bekommen sich die Juroren in die Haare. Nach einem Witz über ihren Noch-Ehemann platzt Mel B der Kragen.

Ist das jetzt echt oder alles nur ein dicker Fake? Das fragten sich die Zuschauer der live ausgestrahlten Castingshow "America's Got Talent", als die britische Sängerin Mel B plötzlich von ihrem Sitz aufsprang und auf ihren Jurykollegen Simon Cowell losging. Der Musikproduzent hatte zuvor einen Scherz auf Kosten der Sängerin gemacht.

Während seines Auftritts hatte einer der Kandidaten eine Technikpanne. Der 57-jährige Cowell meinte daraufhin belustigt: "Das muss so gewesen sein, wie bei Mel B's Hochzeitsnacht. Viele Erwartungen, wenig Ergebnisse."

Der Witz ist deswegen so brisant, weil sich das 42-jährige Ex-Spice-Girl momentan von ihrem zweiten Ehemann, dem Filmproduzent Stephen Belafonte, scheiden lässt. Die Musikerin hatte im März nach fast zehnjähriger Ehe den Scheidungsantrag eingereicht.

Heidi Klum kriegt auch was ab

Scheinbar entrüstet griff Mel B zu ihrem Getränkebecher, der vor ihr auf dem Tisch stand, und kippte Cowell dessen Inhalt über. Blöd gelaufen aber nicht nur für ihn, der infolgedessen im nassen Hemd dastand, sondern auch für Heidi Klum. Die saß nämlich zwischen den beiden Streithähnen ebenfalls in der Jury. Das Chaos um sie herum schien die 44-Jährige aber überhaupt nicht zu jucken. Gewohnt aufgedreht klatschte sie in die Hände.

Nach dem Zwischenfall rauschte Mel B übrigens aus dem Studio. "Mel B ist raus. Das ist eine Live-Show", kommentierte die verdutzte Moderatorin Tyra Banks. Später kam die Jurorin allerdings zurück ans Set.

Alles also gar nicht so schlimm? Vermutlich werden die Zuschauer nie erfahren, ob es sich bei dem Ausraster nur um Inszenierung gehandelt hat. Es gilt eben die alte Faustregel: There's no business like show business!

