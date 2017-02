Unterhaltung

Bekenntnis nach Konzert: Ex-Teenie-Star Cassidy leidet an Demenz

Als er bei einem Konzert verwirrt wirkt und auf der Bühne hinfällt, machen sich seine Fans Sorgen. Wenig später offenbart David Cassidy den Grund für den verstörenden Auftritt: Er ist schwer krank.

Der 70er-Jahre-Mädchenschwarm David Cassidy will sich wegen einer Demenzerkrankung endgültig von der Bühne zurückziehen. "Ein Teil von mir wusste immer, dass das irgendwann auf mich zukommt", sagte der 66-Jährige dem US-Magazin "People". Schon sein Großvater und seine Mutter hätten an Demenz gelitten. Er wolle nun ohne jede Ablenkung sein Leben genießen.

Bei einem Auftritt in Los Angeles am Sonntag hatte der Sänger seine Fans beunruhigt, weil er verwirrt und fahrig wirkte. Auf Videos in den sozialen Medien ist zu sehen, wie er Texte vergisst und auf der Bühne hinfällt. Er habe die Demenzerkrankung lange nicht wahrhaben wollen, so Cassidy zu "People". Cassidy war in den 1970er-Jahren als singender Mädchenschwarm Keith in der Fernsehserie "Die Partridge Familie" bekannt geworden.

Seit das Geheimnis des ehemaligen Teenie-Idols bekannt ist, macht sich im Netz großes Mitgefühl breit. "David Cassidy hatte einmal einen größeren Fanclub als Elvis und die Beatles. Wenn du ein Fan bist, ist jetzt die richtige Gelegenheit, ihm Liebe und die besten Wünsche zu senden", twitterte zum Beispiel Schauspieler Danny Bonaduce, der von 1970 bis 1974 in der TV-Serie "Die Partridge Familie" Cassidys Serienbruder Danny Partridge spielte.

