Im Bett schlafen die Karnickel: Extreme Tierfreundin kapert Jauchs Show

Von Nina Jerzy

JVA-Beamtin Stella Böhm hat ihren Kaninchen zuliebe das Bett geräumt. Aber bei Günther Jauch ist von Unterordnen keine Spur. Die resolute Kandidatin mit der extremen Tier-WG macht den Moderator ganz wuschig.

Stella Böhm besaß mal ein schönes Bett. Dann kamen ihre zwei Kaninchen und nagten die Beine ab. Nun war für die Karnickel der Weg ins kuschelige Bett frei und die Hamburgerin räumte das Feld. "Ich wollte die Kaninchen nicht stören", erklärte die ehemalige Schließerin aus der JVA Fuhlsbüttel bei "Wer wird Millionär?". Seit acht Jahren nächtigt Böhm deshalb im Wohnzimmer im Sessel: "Ich schlafe sehr gut im Sitzen. Ich bin Beamter." Den Raum teilt sie sich aktuell mit sechs Meerschweinchen, früher waren es auch schon mal bis zu 21 Tiere in der Wohnung. Nicht nur Günther Jauch war eigenartig fasziniert.

Für einen anderen Kandidaten war in dieser Ausgabe der RTL-Quizshow kein Platz. Böhm kam zwar gerade mal zur 32.000-Euro-Frage, aber zum Leidwesen der übrigen Auswahlkandidaten gab es einfach so viel zu besprechen. Zur Halbzeit stellte Jauch der 53-Jährigen so oder so einen Geldsegen in Aussicht. "Selbst wenn Sie heute hier mit 500 Euro ausscheiden: Die Fernsehteams, die sich ab morgen bei Ihnen anmelden …", prognostizierte der Moderator. "Schwiegertochter gesucht"? "Bauer sucht Frau"? Böhm schien der Idee nicht abgeneigt zu sein.

"Und dann kamen sofort die ersten Kinder"

Machen wir es kurz; Die Kandidatin, die von ihrem Job in der JVA gerade einen Pause nimmt, ging mit 16.000 Euro heim zu ihren Nagern. Viel interessanter aber war die Frage, wie das Ganze angefangen hat. Die Antwort ist vermutlich komplizierter, aber simpel gesagt: Mit mangelnder Empfängnisverhütung unter Geschwistern. Ein Freund hatte Böhm nämlich zwei Meerschweinchen aufgedrängt. Männchen und Weibchen, sogar Bruder und Schwester, das wusste sie aber nicht. "Und dann kamen sofort die ersten Kinder. Und dann waren die gerade geboren und es kamen schon wieder die nächsten. Und so kam das, dass ich auf einmal 16 Stück hatte", berichtete sie im RTL-Interview.

Die zwei Kaninchen wurden ihr später in einer Tierhandlung angedreht, zum Glück war hier schon kastriert worden - oder wie Böhm den Vorgang so schön beschreibt: "Klöten ab und dann ist gut." Das Publikum geriet wiederholt ins Toben, Jauch schwankte zwischen amüsiert und perplex. Bereits bei der Frage für 2000 Euro war er von der ungewöhnlichen Kandidatin so überfahren, dass er versehentlich die richtige Antwort verriet. "Ich brauch Sicherheitsverwahrung. Ich habe Ihnen 2000 Euro geschenkt", klagte der Moderator. "Ist doch schön", entgegnete Böhm trocken.

Das "große Hobby" der Kandidatin ist übrigens angeblich das Reinigen von verstopften Waschbeckenabflüssen. Dem kann sie offenbar regelmäßig frönen, denn in puncto Verdauung besudeln die Karnickel offenbar nicht nur ihr Schlafzimmer, sondern auch sich selbst. So ganz genau wollte auch Jauch irgendwann nicht mehr nachfragen, aber Böhms Wasserrechnung hat scheinbar solche Dimensionen erreicht, dass sie einen Teil ihres Gewinns für die Betriebskosten braucht. Da wäre ein Bauernhof doch ein echtes Paradies. Am besten mit Hochbett.

