Unterhaltung

"Ich könnte kotzen": Fans ätzen gegen Helene Fischer

Nanu? Was ist da denn los? Helene Fischer legt sich endlich einen eigenen Instagram-Account zu - doch statt sich zu freuen, sind manche Fans fuchsteufelswild. Und das liegt nicht etwa daran, dass Fischer-Fans Social-Media-Muffel wären. Im Gegenteil.

Für manch einen mutet das fast schon wie eine Sensation an: Helene Fischer ist bei Instagram! Endlich. Seit einer Woche hat Deutschlands liebstes Schlager-Schnuckel doch tatsächlich ihr eigenes Profil in dem sozialen Netzwerk und auch schon ganze zwei Fotos gepostet. Schwarzweiß und ohne Kommentar. Man sollte die Dinge ja lieber erst einmal langsam angehen.

Viele Fans der Sängerin sind angesichts der Perspektive, dass sich demnächst aber doch noch ein paar mehr Schnappschüsse auf der Seite ansammeln dürften, allerdings ganz aus dem Häuschen. "Endlich bist du auch bei Instagram, Helene. Hab dich sehr lieb. Bist die Beste für mich", lautet etwa ein Kommentar zu einem der beiden Fotos. "Endlich, alle haben nur darauf gewartet bzw. gehofft, dass es mal passieren wird", hat ein anderer Nutzer angemerkt. Und ein Dritter meint gar: "Ich glaube, ich flippe aus."

"Mega Assi-Aktion"

Doch, oh Wunder, unter die Begeisterungsstürme mischt sich auch so manche bitterböse Äußerung. Und das nicht etwa von Helene-Fischer-Hassern, sondern ebenfalls von Fans der Sängerin. Der Grund dafür ist nicht etwa, dass Fischers neuer Instagram-Account nicht in ihr Schlager-Weltbild passen würde. Eher im Gegenteil geht es darum, dass für den offiziellen Instagram-Auftritt der 32-Jährigen bisher von Fans bei dem Netzwerk betriebene Seiten offenbar weichen mussten. So sollen diverse Instagram-Accounts mit Bezug zu Fischer gelöscht worden sein.

"Find' das eine mega Assi-Aktion", urteilt ein aufgebrachter Fischer-Anhänger mit Blick auf die verschwundenen Seiten. "Fans wollen ihr Idol unterstützen ... und wo bleibt die Wertschätzung? Es ist wirklich schade, dass man mit Bedauern mittlerweile feststellen muss, dass Helene Fischer eine pure Kunstfigur ist. Erschaffen für's Portemonnaie", ätzt ein anderer. Und ein Dritter empört sich: "Ich könnte kotzen."

Das Management der Sängerin sah sich mittlerweile sogar genötigt, auf die Proteste zu reagieren. Dem Magazin "Bunte" gegenüber erklärte es, falls Fan-Accounts gelöscht worden seien, dann von Instagram selbst, weil sie gegen die AGB verstoßen hätten oder nicht klar als Fan-Seite markiert gewesen seien. Von Fischers Seite seien keine Löschungen veranlasst worden. Tja, den Fan-Portalen ist damit allerdings wohl auch nur wenig geholfen. Auch Helene kann es eben nicht immer allen recht machen.

Quelle: n-tv.de