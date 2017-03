Unterhaltung

"Bild" berichtet von Leukämie: Filmstar Christine Kaufmann liegt im Koma

Einem Zeitungsbericht zufolge liegt die Schauspielerin Christine Kaufmann im Koma. Das habe das Management der 72-Jährigen bestätigt, berichtet die "Bild". Demnach wachen die Töchter und der Bruder von Kaufmann an ihrem Krankenhausbett in München. Der "Bild" zufolge soll die Ex-Frau des verstorbenen Hollywood-Stars Toni Curtis an Blutkrebs leiden.

In der vergangenen Woche sei Kaufmann zu Hause zusammengebrochen, berichtet die "Bild" unter Berufung auf Bekannte. Demnach habe sie sich schon länger schwach gefühlt, aber an eine verschleppte Grippe gedacht. In der Klinik sei dann Leukämie diagnostiziert worden.

Kaufmann ist bekannt aus Filmen wie "Stadt ohne Mitleid", "Die letzten Tage von Pompeji" oder "Taras Bulba". Zudem spielte sie in den Serien "Monaco Franze" und "Derrick" mit. In den vergangenen Jahren konzentrierte sie sich auf ihre Kosmetikfirma CHK. Außerdem veröffentlichte sie zahlreiche Bücher zu den Themen Liebe, Gesundheit und Lifestyle. Auf ihrer Facebook-Seite hinterließen Fans Genesungswünsche.

Quelle: n-tv.de