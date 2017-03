Unterhaltung

Zwei Ladys im Baby-Fieber: Fußballer-Frauen träumen von Familie

Wer hätte nicht gern so ein Schweini-Schnuckel oder ein Brömmel-Baby? Und so schwelgen die Herzblätter von Bastian Schweinsteiger und Mario Götze, Ana Ivanovic und Ann-Kathrin Brömmel, gerade laut in Kinder-Fantasien.

Ana Ivanovic ist gerade mit ihrem Mann Bastian Schweinsteiger in Chicago angekommen, wo der 32-Jährige zukünftig Fußball spielen wird. Und die 29-Jährige freut sich auf ihre neue Heimat in den USA: "Das wird unser erstes richtiges Zuhause", schwärmt sie im Interview mit der Zeitschrift "Gala". "Ich habe immer gesagt, ich bin eine Gipsy, habe schon überall gewohnt. Für mich ist es deshalb etwas ganz Besonderes, immer wieder an den einen Ort zurückzukommen", so die ehemalige Tennisspielerin.

In ihrer serbischen Heimat hat die Unicef-Botschafterin das Programm "Schule ohne Gewalt" unterstützt: "Es ist berührend, zu erfahren, wie man Kindern auf diese Weise helfen kann." Zudem verrät Ivanovic im "Gala"-Interview, dass sie sich auch eigene Kinder wünscht, "aber alles hat seine Zeit". Ihre Karriere sei "lang und sehr hart" gewesen. "Ich denke, es ist wichtig, dass ich auch eine Zeit für mich selber habe. Aber auf jeden Fall möchte ich in der Zukunft Kinder haben."

Über ihre beruflichen Pläne verrät Ivanovic, dass sie "neue Möglichkeiten zum Beispiel im Beauty-Business" entdecken möchte. "Ich bin neugierig und möchte lernen".

Traum von der Märchenhochzeit

Doch nicht nur "Schweinis" Freundin macht sich Gedanken über die familiäre Zukunft. Auch die Frau an Mario Götzes Seite, Ann-Kathrin Brömmel, will offenbar eine große Familie für ihre zukünftigen Kinder. "Bei uns war immer Action! Genauso wünsche ich mir das später für meine Kinder auch - viele Geschwister zu haben. Man ist nie alleine", so die 27-Jährige im Gespräch mit der Zeitschrift "Grazia".

Das Model selbst hat zwei Brüder und eine Schwester. Auf eine Hochzeit angesprochen, sagt Brömmel: "Die meisten Mädchen träumen von einer Märchenhochzeit in Weiß, so sieht das auch bei mir aus. Aber ob das nun in Italien, Spanien, Deutschland passiert - darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht." Götze, der bei Borussia Dortmund unter Vertrag steht, und Brömmel sind seit 2012 ein Paar.

Im Moment ist Brömmel auch als Kandidatin in der zehnten Staffel der RTL-Show "Let's Dance" zu sehen. Das Tanzen bringe sie zwar "körperlich an mein Limit", erklärt sie, "aber es klappt ja ganz gut". Abgenommen habe sie aufgrund des Trainings nicht, sie esse "sehr, sehr gut. Sonst muss ich natürlich genau darauf achten, was ich zu mir nehme. Aber momentan darf ich essen, was ich möchte".

