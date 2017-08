Unterhaltung

"Promi Big Brother" - Bergfest: Galaktischer Safer Sex? Nur mit Abitur!

Von Verena Maria Dittrich

Sarah will einen Arzt, Steffen weint und Willi verzärtlicht Evelyn. Tag 8 ist Tag des Abschieds. Besonders einem Bewohner zieht das den Boden unter den Füßen weg. Wird er sich noch rechtzeitig an der Kippenschachtel festhalten können?

Skandal im Sperrbezirk: Die geradlinige, sich treugebliebene Maria Hering muss als Erste das Haus verlassen! Der Schock sitzt kinderschwimmbeckentief. Die Frau mit einem eigenen Instagram-Account hat von den gemeinen Zuschauern zu wenig Anrufe erhalten. Auf schlagkräftige Argumente ist heutzutage einfach kein Verlass mehr! Es steht wirklich sehr sehr schlimm um die deutsche Trash-Landschaft, wenn riesige falsche Möpse nicht mehr für eine hupenreine D-Promi-Karriere genügen. Früher war eben alles schöner - sogar die Schmierenkomödien.

So jammert die Knappik an Tag 8 erneut um eine Dose Mitleid. Magen verdorben. Bauchschmerzen. Schlimme Sache. Am besten alle Bewohner über den quer sitzenden Pups per Zappeltanz informieren: "Ich brauche 'nen Arzt, 'nen Psychologen und 'nen Doktor." Mimimi, hallo, ist ein Arzt in der Nähe? Wenn nicht, könnte dann bitte vielleicht ein Doktor nach dem rechten sehen? Oder ein Auftragskiller?

Auch Knappiks Liebelei mit Dominik beschäftigt die Insassen nach wie vor. Als Willi Dominik warnt, dass die sarah'sche Show nicht "real" sei, ist der arme Mr. Germany geknickt. Schnell einen Baum umarmen und den besorgten Mitbewohnern gleich etwas zurückgeben. Für neue Coins, mit denen sich die hibbeligen Teerschnitten neue Nahrung besorgen können, bleibt Dominik wie ein Koala minutenlang auf Position, bevor er vom Baum der Dummheit wieder abfällt.

Seelenstriptease und Malstunde

Weil den Nichts'lern trotz Hofgang langweilig ist, sorgt eine Malstunde für Abwechslung im drögen Alltag. Unheimlich gut fürs Gemüt, mit Kreide ein paar Strichmännchen an die Betonwand zu kritzeln, vom Weltfrieden und der Freiheit zu träumen. Dazu der innigste Wunsch, die Zeit, bis es wieder ordentlich was zu bechern gibt, möge sich nicht so elendiglich lang hinziehen.

Im "Nichts" rückt man nun enger zusammen. Die Masken fallen, das Make-up bröckelt, Zeit, für gute, "reale" Gespräche, die in die Tiefe gehen. Während Sarah Kern ihre Seele entblößt, dabei aber bescheiden bleibt ("Ich bin nur eine ganz kleine Millionärin"), gewährt Dumpfbacke Evelyn private Einblicke in ihr Leben.

Denn "the Brain" wohnt mit ihren sehr jungen 28 Jahren verständlicherweise noch bei ihren Eltern, möchte aber langsam eine eigene Wohnung haben. Am liebsten würde sie einen Mann aus dem Showbusiness heiraten, mit "Kind im Rucksack" auf Reisen gehen und die Welt entdecken, denn immer dieses olle Kellnern und Burger verkaufen, das ist auf Dauer ja langweilig und sowieso: Arbeit nervt!

In Willi scheint die Lolita einen geeigneten Kandidaten für ein Schäferstündchen gefunden zu haben. "Macht nichts, was ich nicht auch tun würde!", warnt Claudia "Obstbrand" die beiden Turteltäubchen. Es ist aber auch zu schön, so gemeinsam unter einem Schlafsack.

Doch Wermutsschwester Obert stiftet Verwirrung. Die Frau, in der schon halb Paris (und Amerika) war, spricht plötzlich von Safer Sex. "Safer Sex? Was heißt Safer Sex?", will der süße Tiefflieger wissen. "Ist das war Galaktisches?"

Willi und Konsorten können es nicht glauben. Ist Evelyn wirklich so naiv? "Aber ich habe Abitur", sagt das Erbsenhirn. "Ja?", fragt Dominik, "was hat das gekostet?"

"Danke, lieber Gott"

An Tag 8 gibt es zum ersten Mal eine Prüfung, die der Zuschauer nicht nutzt, um das stille Örtchen aufzusuchen. Beim Wimpelspiel werden aus beiden Gruppen jeweils zwei Personen in schwindelerregende Höhe bugsiert, um im Wind flatternde bunte Fähnchen zu ergattern. Obwohl Steffen und Jensi als Duo harmonieren, dominiert Hilberts Höhenangst, der die Aufgabe eigentlich lieber Kumpeline Knappik überlassen wollte. Die aber hat Rücken. Ein Schachzug, der Parallelen zur einstigen Dschungelprüfungsstrategie von Krupphuster Honey aufweist.

Die Suchtis rocken die Wimpel-Challenge und dürfen allesamt ins "Alles". Kompletter Bereichswechsel. Freude. Jubel. Doch dann das: Eine zweite Person muss nominiert werden. Obwohl der auf einmal weinende Steffen gern das Haus verlassen möchte, wird plötzlich der lebende Glimmstängel Zachi ausgetreten. "Zachi, wir woll'n doch nur dein Bestes, du hast es mit den Knien!" Die Wahrheit: Der, der die meisten der wertvollen Fluppen vernichtet, muss unschädlich gemacht werden. "Tschüss, Zachi, wir lieben dich", sagt Willi und reißt ihm die Kippenschachtel aus der Hand.

Neuer Bereich, neues Glück. Einige der Bewohner waren ja nie im "Alles". Diese Waschbecken, wow! Diese Wanne, Wahnsinn! "I love it", schwärmt Luxusluder Kern, "danke, lieber Gott", entfährt es verzückt aus Evelyns Schmollmund.

Das denkt sich garantiert auch Claudia Obstler, als das flüssige Trinkglück ihre eingetrocknete Kehle flutet.

Quelle: n-tv.de