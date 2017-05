Unterhaltung

Keine Fortsetzung, aber ... : Game of Thrones plant Spin-offs

Was machen die Game-of-Thrones-Fans nur, wenn bei Game of Thrones dann Schluss ist? Und angeblich keine Fortsetzungen geplant sind. Die HBO-Macher haben sich natürlich etwas ausgedacht für die Gemeinde der GoT-Liebhaber.

Die Fantasy-Drama-Serie "Game of Thrones" (2011-2018) wird zwar nicht fortgesetzt, verschiedene Zeitabschnitte innerhalb der von Autor George R.R. Martin erschaffenen Welt könnten dennoch näher beleuchtet werden. Vier Ideen - bei zweien davon ist Martin ebenfalls involviert - sollen sogar so gut sein, dass der Sender möglicherweise vier verschiedene Spin-offs umsetzen will.

Wie "hollywoodreporter.com" meldet, stammen die vier Vorlagen von erfahrenen Drehbuchautoren: Jane Goldman zusammen mit Martin, Carly Wray und Martin, Max Borenstein sowie Brian Helgeland. Keiner der vier ist aktuell in die "Game of Thrones"-Produktion involviert. Die vier Spin-off-Projekte seien noch in der Entwicklungsphase, es gebe bislang auch keine Zeitpläne, wie es vom Sender weiter heißt.

Die vorletzte, siebte Staffel der Hit-Serie startet am 16. Juli 2017 beim US-Sender HBO. Deutsche Fans können die neuen Folgen ab 17. Juli bei Sky sehen. Die finale, achte Staffel soll dann 2018 ausgestrahlt werden.

Wann die Fans sich auf die Spin-offs freuen dürfen, ist noch unklar. "Wir werden uns so viel oder so wenig Zeit nehmen, wie die Autoren benötigen", sagte ein HBO-Sprecher dem "Guardian".

"Game of Thrones" ist nicht die erste Produktion, die aufgrund ihres Erfolgs nach dem offiziellen Serienende in die zweite Runde geht: 2015 hatte etwa der Sender AMC die bei Fans beliebte Anwaltsfigur Saul Goodman aus der Serie "Breaking Bad" aufgegriffen und dessen Geschichte in dem Ableger "Better Call Saul" erzählt.

Auch die Schauspieler, die in den Spin-off-Folgen vorkommen, werden sich freuen, können sie sich doch weiterhin auf genug Geld in der Portokasse freuen: Wie die britische Zeitung "Daily Express" berichtete, könnten einige der Stars pro Folge der siebten und achten Staffel bis zu zwei Millionen Pfund (etwa 2,35 Millionen Euro) einsacken. Das würde sie zu den bestbezahlten Serienschauspielern aller Zeiten machen. Diese Mega-Gage ist mehr als doppelt so hoch wie das, was etwa die Stars der Sitcom "The Big Bang Theory" seit 2014 pro Episode verdienen.

Quelle: n-tv.de