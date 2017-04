Unterhaltung

Es ist angeblich ein Mädchen: Geheimniskrämerei bei Cooper und Shayk

Vor kurzem fragte man sich, ob die beiden überhaupt noch ein Paar seien, da kommt die Nachricht, dass das Baby höchstwahrscheinlich bereits auf der Welt sei. Und sogar eventuell einen Namen hätte. Ja, so wird man auch zur Nachricht ...

Dass Bradley Cooper und Irina Shayk Eltern geworden sind, war bereits durchgesickert. Jetzt sollen auch Geschlecht und Name des Babys bekannt sein: Das Traumpaar hat eine Tochter, die Lea de Seine Shayk Cooper heißt, berichtet zumindest "E! News". "Sie sind beide außer sich vor Freude und fühlen sich gesegnet", wird ein Insider zitiert.

Die Geburt der Kleinen soll zwei Wochen zurückliegen. Eine offizielle Bestätigung gibt es zwar nicht, Cooper und Shayk sollen aber bereits mit dem Baby in Venice Beach gesichtet worden sein. Der US-Schauspieler und das russische Model, die seit Frühjahr 2015 ein Paar sind, haben die Familienplanung angeblich noch nicht abgeschlossen: "Bradley und Irina lieben einander so sehr, und das wird nicht das einzige Kind bleiben - es soll noch ein paar mehr geben", sagte der Insider laut "E! News" weiter.

Liebe dich selbst!

Das Topmodel, das auch schon als Schauspielerin gearbeitet hat, war früher eine Zielscheibe für Sticheleien: Irina Shayk ist zu Schulzeiten gehänselt worden. "Die Jungs haben sich über mich lustig gemacht, weil ich so dünn war", verreit Shayk vor einiger Zeit in einem Gespräch mit der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Das Haus habe sie nie ohne High Heels verlassen, "also nannten sie mich Stock". Damals sei sie nicht von ihrem Körper überzeugt gewesen. "Auch ich bin nicht als Model geboren worden."

Dann dürfte sie ja ein paar gute Tipps für ihr Mädchen parat haben: Man lerne im Laufe seines Lebens, zufrieden mit sich zu sein. "Die allerwichtigste Beziehung im Leben ist die zu dir selbst. Nicht die zu deinem Freund, Ehemann oder deiner Familie", meint das Model. Man müsse herausfinden, wer man selbst sei, "das führt zu Selbstsicherheit".

Jetzt müssen wir nur noch auf das erste Foto der Kleinen warten - eine Schönheit müsste sie ja sein, bei den Eltern.

Quelle: n-tv.de