Die Simpsons werden 30: Gelbe Superstars mit acht Fingern

Von Kai Butterweck

Sie sehen aus wie die gelb leuchtende Ausgeburt eines Udo-Walz-Albtraums: die Simpsons. Heute feiern die "Kinder" von Matt Groening ihren 30. TV-Geburtstag. Und Millionen Fans auf der ganzen Welt feiern mit.

Ältere Semester unter uns werden sich noch erinnern: Als man im Frühjahr des Jahres 1987 den Fernseher anschaltete, präsentierte sich eine Unterhaltungswelt in Einheitsgrau. Keine Supertalente, kein Frauentausch, keine Minions: Das Röhrenprogramm versprühte in etwa so viel Feuer wie ein Silvester-Vulkan aus dem Lidl-Sortiment.

Gefangen zwischen den Hausflurproblemen in der Lindenstraße, den sportlichen Berg- und Talfahrten eines Boris Beckers und den permanenten Griesgramauftritten der Machtherren Reagan, Gorbatschow, Kohl und Honecker, dümpelte der Lifestyle eines Fernseh-Junkies müde und matt vor sich hin. Selbst im fernen Amerika, dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten, trug man TV-Trauer. Der Fernsehmotor stockte. Tristesse auf allen Kanälen.

Doch dann trat plötzlich ein gewisser Matthew "Matt" Abram Groening auf den Plan. Der in Portland, Oregon aufgewachsene Musikjournalist und Hobby-Comiczeichner hatte die Faxen dicke. Er wollte der trüben Fernsehlandschaft endlich wieder Leben einhauchen. In nur 15 Minuten skizzierte der kreative Kopf eine komplette Comic-Familie, die am Abend des 19. April in der "Tracey Ullman Show" Premiere feierte. Nicht einmal zwei Minuten flimmerten die zitronengelben Figuren namens Homer, Marge, Bart, Maggie und Lisa über die Mattscheibe. Doch diese 120 Sekunden reichten aus, um die TV-Unterhaltungsbranche aus ihrem Dornröschenschlaf zu wecken.

Dreißig Jahre später sind sie immer noch da: Die Simpsons! Auch hierzulande klatschen Millionen Zeichentrick-Freunde begeistert in die Hände, wenn Der Simpsons-Hausherr Homer mal wieder irgendwo ins Fettnäpfchen tritt, seine Frau Marge mit ihrer Turmfrisur durchs Bild wackelt und die drei Kinder Bart, Lisa und Maggie den "American Way Of Life" mit Füßen treten.

Springfield ist überall!

Seit drei Jahrzehnten persifliert das zwischen absurder Komödie und Slapstick pendelnde Leben in der fiktiven amerikanischen Kleinstadt "Springfield" das reale Dasein. Und ein Ende ist noch lange nicht in Sicht. Nach über 600 ausgestrahlten Folgen hat der Heimatsender Fox erst kürzlich die Staffeln 29 und 30 bestellt. Homer, Bart und Co werden also noch viele weitere Abenteuer erleben, ehe in "Springfield" irgendwann einmal endgültig die Lichter ausgehen.

Bis dahin dürfte sich wahrscheinlich auch der letzte Superstar der Neuzeit seinen ganz persönlichen Simpsons-Moment gesichert haben. Mittlerweile ist es fast schon ein ungeschriebenes Gesetz, dass man sich nur als wirklich "berühmt" bezeichnen darf, wenn man in Springfield mindestens einmal als Zeichentrickfigur seine Spuren hinterlassen hat. Unvergessen bleiben sicherlich die Auftritte von James Woods als Kwik-E-Markt-Kassierer, Stephen Hawkins als Lisas Lebensretter und Brasiliens ehemaligem Star-Kicker Ronaldo als Schwalbenkönig.

Aber nicht nur Einzelkönner trumpfen in Springfield groß auf. Auch Bands wie Metallica, U2, die Rolling Stones und die Red Hot Chili Peppers haben sich bereits in der Erfolgsserie verewigt. Es ist also immer ordentlich was los, wenn Homer, Bart, Marge, Lisa und Maggie ihren springfieldschen Alltag mit zynischen Spießbürger-Seitenhieben garnieren und dabei vor nichts und niemandem zurückschrecken. Und daran wird sich so schnell auch nichts ändern. Matt Groening und den Geschmacksrichtern von Fox sei Dank.

Quelle: n-tv.de