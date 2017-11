Unterhaltung

"Bauer sucht Frau": Gemüsekoller und Bauchtanz-Ekstase

Von Kai Butterweck

Tiwaporn haut auf den Tisch, Iris tanzt den Bauchweg-Boogie und Sigrid bewirbt sich für die kommende DSDS-Staffel: Pünktlich zu Beginn der zweiten Hofwochen-Halbzeit nehmen die Damen das Zepter in die Hand.

"Bauer sucht Frau"-Kenner wissen: Der Beginn der Hofwoche ist und bleibt Männersache. Die auserwählten Noch-Single-Frauen müssen schließlich erst einmal um den Finger gewickelt werden. Sobald der testosterongesteuerte Balzmotor auf Hochtouren läuft, wendet sich jedoch das Blatt. Soll heißen: Die Damen übernehmen das Ruder. So auch in diesem Jahr. Allerdings klatscht nicht jeder Landwirt gleichermaßen begeistert in die Pranken wenn zwischen Kuhstall und Eintopfküche plötzlich alles auf links gedreht wird.

Tiwaporn kennt keine Gnade

Besonders hart trifft es diesmal Milchbauer Klaus. Schon der Beginn der zweiten Hofwochen-Hälfte lässt den Hessen an seine Grenzen stoßen. Tiwaporn kennt keine Gnade. Wer mit der dauergrinsenden Thailänderin auf Wolke sieben schweben will, der muss schon vor dem Frühstück die Beine in die Hand nehmen und hoffen, dass ihm das Abendessen vom Vortag nach einem halbstündigen Wald- und Wiesen-Marathon nicht wieder oben rauskommt.

Für den armen Klaus kommt es aber noch dicker. Erstmal so richtig in Fahrt gekommen, legt Tiwaporn zur Mittagsstunde noch eine So-ticke-ich-im-richtigen-Leben-Schippe drauf. Statt Schnitzel und Bratwurst landen Reis und Gemüse auf den Tellern. Ach, du krumme Gurke! Klaus hat seit 57 Jahren keine Gemüse mehr geschnitten, geschweige denn gegessen. Wie ein geprügelter Hund sitzt Klaus zusammengekauert am Küchentisch und wedelt jammernd mit der imaginären weißen Flagge.

"Hab Erbarmen, holde Maid!", jault Klaus in Gedanken. Aber es nützt nichts. Tiwaporn bleibt hart: "Gmüsse isse wiechtieg. Esse jeden Tak!", schallt es durch die Küche. Doch Klaus kann nicht über seinen Schatten springen. Sein Teller bleibt unberührt. Die Folge: Im schönen Südhessen ziehen plötzlich düstere Wolken auf. Oh je …

Bauchtanz-Performance mit anschließendem Jägermeister-Besäufnis

Auf anderen Höfen setzt die obligatorische Girl-Power-Offensive nicht ganz so kantige Ausrufezeichen. Bei Uwe im schönen Westerwald beispielsweise sorgt eine randvoll gefüllte Plastiktüte mit China-Fastfood zwar auch nicht für stehende Ovationen am Mittagstisch. Aber aufgegessen wird trotzdem. Zum Nachtisch winkt ja auch eine Bauchtanz-Performance mit anschließendem Jägermeister-Besäufnis. Während Uwes "Eva" Iris mit ihren Hüftwellen wackelt tanzen alle Partygäste auf den Tischen. Und jetzt alle im Chor: "Das schönste Mädchen vom Westerwald ist 39 Jaaaaahre al t…"

Sigrid singt auch total gerne. Am liebsten trällert die gelernte Melkerin urige Volksliedkost. Da ist sie bei Arche-Bauer Reinhold genau an der richtigen Adresse. Der bekommt von schwungvollen "Das Wandern ist des Müllers Lust"-Hooks nämlich gar nicht genug. Und so brummen sich die beiden Verliebten in der Magdeburger Börde das Leben schön. So richtig spannend mit anzusehen ist das natürlich nicht. Aber das das ist Sigrid, Reinhold und dem frisch getauften Hof-Hasen "Bruno" natürlich total schnuppe. Scheiß auf die Schlagzeilen! All you need is love!

Im fernen Nigeria kocht man Tüten-Bolognese

Auch auf den Höfen von Farmer-Boy Gerald, Mittelalter-Nerd André und Milchvieh-Brummbär Klaus Jürgen geht es kurz vor der Hofwochen-Zielgeraden eher handzahm zu. Im fernen Nigeria kocht man Tüten-Bolognese. In der Schweiz knetet man Ziegenkäse in Herzchen-Formen. Und am Bodensee amüsiert sich ein Milchbauer über in Gefrierbeutel eingewickelte Hände und Füße. Das könnte man alles so oder so ähnlich auch im Kika-Nachtmittagsprogramm laufen lassen - wäre da nicht Neuzugang Benny, der kurz vor Feierabend noch einmal so richtig derbe in die "Bauer sucht Frau"-Klischee-Kerbe tritt. Ich sag nur: rollende Augen, sabbernde Mundwinkel und Kuscheltiere im Bett. Eieiei, Kopfkinoooooooo …!

Quelle: n-tv.de