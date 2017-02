Unterhaltung

"Es wird ein Abenteuer" : George Clooney plaudert über die Babys

Endlich äußerst sich der ehemalige ewige Junggeselle zu seinem neuesten Abenteuer: George Clooney wird Vater, und das gleich von Zwillingen. Und, wie könnte es anders sein, er macht natürlich Späße darüber, vor allem über sein hohes Alter.

George und Amal Clooney überließen bisher anderen das Reden darüber, dass sie Eltern werden. Kumpel Matt Damon machte sich über George lustig und seine Mama plauderte sogar die Geschlechter der Zwillinge aus. Nun hat sich der werdende Papa zum ersten Mal selbst zur Schwangerschaft geäußert - und sie damit endlich offiziell bestätigt. Im Gespräch mit dem französischen Filmjournalisten Laurent Weil für "Rencontres de Cinema" des Senders Canal+ zeigte sich der Hollywood-Star bester Laune und strahlte förmlich vor Glück, als er auf die Babys angesprochen wurde.

Erst gegen Ende des rund 13-minütigen Interviews sagt Laurent Weil, Clooneys nächste große Rolle bzw. Herausforderung sei es, Vater zu werden. "Ich weiß", antwortet der Schauspieler und verzieht das Gesicht zu einer lustigen Grimasse. Steht ihm wirklich Panik ins Gesicht geschrieben? Nein, alles nur Spaß. Der Oscar-Gewinner erzählt, dass er erst kürzlich erfahren habe, dass der französische Schauspieler Jean-Paul Belmondo, mittlerweile 83, im Alter von 70 Jahren einst noch ein Kind bekommen habe. "Ich fühle mich also ein bisschen besser, dass ich dann 56 sein werde", so der 55-Jährige.

Clooney wurde am 6. Mai geboren, damit bestätigte er auch, dass die Zwillinge tatsächlich im Frühsommer auf die Welt kommen. "Wir sind wirklich glücklich und sehr aufgeregt. Es wird ein Abenteuer", ist sich der werdende Papa sicher. Das Paar nehme alles, was anstehe, "mit weit aufgerissenen Armen" an.

Nicht nur die werdenden Eltern freuen sich über die neue Situation. Clooney erzählt weiter, dass seine Kumpels jede Menge Spaß dabei haben, ihn ordentlich aufs Korn zu nehmen. Die meisten seiner Freunde in seinem Alter haben nämlich bereits Kinder, die aufs College gehen. Eines Abends saßen sie zu acht an einem Tisch. Nach den ersten aufmunternden Worten sei es plötzlich still im Raum geworden - und seine Kumpels fingen gleichzeitig an Babygeschrei zu imitieren. Alle seien daraufhin in schallendes Gelächter ausgebrochen. Auch dem Schauspieler scheint es gefallen zu haben.

"Es wird sich einiges ändern", da ist sich Clooney sicher, doch das gehöre dazu. "So ist das Leben. Und so soll es sein." Nun darf die Welt gespannt darauf warten, welche Namen das Paar für das Mädchen und den Jungen auswählt.

Bilderserie Von Amal bis Zac Best dressed 2015

Quelle: n-tv.de