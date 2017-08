Unterhaltung

"Sie ist noch immer verliebt": Gibt es ein Liebes-Comeback für Brangelina?

Es war ein ereignisreiches Jahr im Hause Jolie-Pitt. Der öffentliche Rosenkrieg ließ nicht gerade auf ein Happy End hoffen. Doch trotz Trennung, Gewalt und Drogenbeichte geben Freunde dem Paar noch eine Chance.

Mit der Trennung von Angelina Jolie und Brad Pitt vor fast genau einem Jahr ging ein Ruck durch Hollywood. Auch der anschließende Rosenkrieg des Ex-Traumpaares - Sorgerechtsstreit inklusive - ließ nicht gerade auf ein Happy End schließen. Doch jetzt scheinen die Zeichen wieder ganz auf Harmonie zu deuten.

"Die Scheidung ist abgeblasen", plaudert ein vermeintlicher Insider gegenüber der "Us Weekly" aus. "Seit mehreren Monaten haben sie in dieser Angelegenheit nichts mehr unternommen. Und keiner glaubt, dass sie es noch tun werden." Diese Entwicklung dürfte nicht nur eingefleischte Fans überraschen. Schließlich hatte Jolie im September vergangenen Jahres sofort Nägel mit Köpfen gemacht. Als Pitt bei einem Flug angeblich handgreiflich gegen den gemeinsamen Adoptivsohn Maddox geworden sein soll, verkündete sie Trennung und Scheidung in einem Atemzug.

Die darauffolgende öffentliche Schlammschlacht schien ganz untypisch für die sonst so auf Privatsphäre besonnenen Schauspieler. Der Insider vermutet dahinter wohl Kalkül. Jolie habe von ihrem Mann die Nase voll gehabt, verrät er. Um Pitt nach jahrelangen Streitigkeiten öffentlich als Bösewicht dastehen zu lassen, habe sie eine Schmierkampagne gegen ihn fahren wollen. So beschuldigte sie Pitt der Untreue und des körperlichen Missbrauchs.

"Das ist alles, was sie wollte"

Trotzdem habe Jolie nie ganz aufgehört, Gefühle für ihren Ex zu hegen, erzählt die Quelle weiter: "Sie ist noch immer sehr in ihn verliebt" Inzwischen bereue sie deshalb ihre überstürzte Entscheidung.

Zu Jolie´s Einlenken könnte auch Pitts öffentliche Reumütigkeit beigetragen haben. In einem bemerkenswert offenen Interview mit "GQ" im Mai dieses Jahres gestand Pitt, ein "professioneller" Trinker gewesen zu sein. Inzwischen sei er aber vollständig auf Cranberry-Saft und Mineralwasser umgestiegen, beteuerte der Star damals. "Er ist trocken geworden, um sie zurückzugewinnen", ist sich der Insider sicher. Zudem hinterfragte Pitt in dem Interview seine Qualitäten als Vater und gestand, sich mitunter zu sehr als Familien-Patriarch verhalten zu haben, der keine Widerrede erlaubte.

"Er wusste, dass er ein Problem hat, um das er sich kümmern muss. Und das ist alles, was sie von ihm wollte", so die Quelle. Und noch weiter: "Jeder denkt, dass sie wieder zusammenkommen werden. Es wäre nicht überraschend, wenn sie bald bekanntgeben würden, dass sie [die Scheidung] abgeblasen haben und es noch einmal miteinander probieren." Dass dies nach all dem zerbrochenen Glas nicht überraschend ist - diese Meinung hat der anonyme Insider wohl exklusiv.

Quelle: n-tv.de