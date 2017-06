Unterhaltung

Auslaufende Brüste : Gina-Lisa Lohfink in Panik

Not-OP! Das Drama um Gina-Lisa Lohfink spielt sich dieses Mal nicht im Gerichts-, sondern in Operationssaal ab: "Ich hatte Angst um mein Leben" sagt das Model. Ein Warnschuss an alle, die leichtfertig mit ihrem Körper umgehen? Vielleicht.

Für alle Frauen mit operierten Brüsten ist die Nachricht von auslaufendem Silikon der blanke Horror. So erging es nun auch Gina-Lisa Lohfink, die sich aufgrund defekter Brustimplantate unlängst sogar einer Not-Operation unterziehen musste. Im Interview mit dem Magazin "Closer" spricht sie jetzt über das Geschehene: "Ich hatte Angst um mein Leben."

Mittlerweile gehe es ihr aber "so weit okay", berichtet das Model. Es habe keine Komplikationen gegeben. Allerdings soll sich dem Bericht zufolge erst in den kommenden Wochen zeigen, ob ihr Körper die neuen Implantate annehmen werde.

"Ich habe mir vor zwei Jahren bei dem besten Arzt in der Branche in Madrid die Brüste machen lassen", berichtet Lohfink weiter. Irgendwann habe sie aber gemerkt, dass sich zwischen ihren Brüsten ein Loch gebildet habe: "Das Silikon hat sich verschoben". Sie habe sich unter starken Schmerzen in eine Klinik begeben, wo festgestellt wurde, dass eine weitere Operation unumgänglich sei.

Aber auch sonst läuft es nicht ganz rund im Leben der ehemaligen "Dschungelcamp"-Teilnehmerin: Ihre Vergewaltigungsvorwürfe beispielsweise darf sie nicht mehr wiederholen und noch nicht einmal mehr laut sagen. Sie stimmte vor Kurzem einem Vergleich vor dem Berliner Landgericht zu - einer der beiden Männer hatte eine Unterlassungsklage eingereicht.

Der Prozess hatte deutschlandweit Aufsehen erregt und polarisiert. Die einen sahen Lohfink als Vorkämpferin für die Rechte von Frauen, andere vermuteten eine inszenierte Tränenshow. Im Revisionsprozess wurden keine neuen Beweise erhoben und keine Zeugen gehört. Das Urteil wurde nur auf Rechtsfehler untersucht.

Man kann Lohfink, die ihre Fernseh-"Karriere" 2008 bei "Germany's Next Top Model" startete und erst 30 Jahre alt ist, nur wünschen, dass sie zu mehr Natürlichkeit zurückfindet.

Quelle: n-tv.de