Rein damett!: Gina-Lisa packt die Fleischeslust

Am Weltvegantag kann Grünzeug mal so richtig glänzen. Doch ein fleischiges Projekt jubelt dem 1. November dann doch noch ordentlich Tierprodukt unter. In einem Schlagervideo ergötzt sich Gina-Lisa Lohfink an Mettbrötchen.

Blondinenwitze waren vorgestern, die über Hipster sind auch nicht mehr so richtig neu. Aber Veganer-Witze, die gehen anscheinend noch ganz gut. Befürworter tierproduktfreier Ernährung waren für die Schlagergruppe Dorfrocker gefundenes Fressen. Das Video zu ihrer neuen Single mit dem selbsterklärenden Titel "Mettbrötchen" veröffentlichten sie am Weltvegantag. Dazu haben sich die drei Jungs aus Unterfranken prominente Unterstützung geholt.

Ihre ordentlich gezwiebelten Mettbrötchen lassen sich die Dorfrocker von Gina-Lisa Lohfink servieren. Die darf, nachdem sie ihre Kellnerpflichten verrichtet hat, dann mit den Herren Platz nehmen und freudestrahlend erst die glitzernden Gelnägel, dann die Zähne ins Gehackte schlagen.

Sojalatte? Dinkelhaferbrei? Mit so was wollen die vier Mettfans im Video erst gar nicht anfangen. Sie tanzen, singen, musizieren vor zwei toten Schweinen, die beschriftet von der Schlachtereidecke baumeln. "No vegan" (Kein Veganer) steht auf dem einen, "Ja zu Mett" auf dem anderen.

Welchen Stellenwert so eine fleischbedeckte Schrippe bei den Dorfrockern hat, daran lässt ihr Song keine Zweifel. "Ich könnt' mich glatt verlieben in Mettbrötchen mit Zwiebeln", heißt es. Allerdings scheint sich der Fleisch-Snack das Herz der Jungs jedenfalls noch mit Lohfink teilen zu müssen. Sie wird im Video als "Play-Mett des Jahres" angepriesen.

Wer Lohfink und die Schlagerbuben erst einmal nicht miteinander in Verbindung gebracht hätte, sei an dieser Stelle übrigens noch eines Besseren belehrt. Lohfink versucht sich seit Jahren schließlich immer mal wieder an eigenen Songs. Zuletzt veröffentlichte sie gemeinsam mit Florian Wess das Album "We Love The 90's".

Quelle: n-tv.de