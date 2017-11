Unterhaltung

"Talentiert, aufrichtig, cool": Gwen Stefani verteidigt ihren Blake

Sie ist nur ein Mädchen und hat keine Zweifel: Der Mann an ihrer Seite wurde nicht zu Unrecht zum "Sexiest Man Alive" gekürt. Deshalb versucht Gwen Stefani nun, allen Spöttern den Wind aus den Segeln zu nehmen - und springt für Blake Shelton in die Bresche.

"Sind alle anderen etwa tot?" Oder auch: "Wer hat hier Crack geraucht, als er ausgewählt wurde"? Viele Reaktionen auf die Wahl von Blake Shelton zum "Sexiest Man Alive" fielen nicht gerade charmant aus.

Statt sich für den US-Countrysänger zu freuen, zogen nicht wenige die Auszeichnung des "People"-Magazins in den sozialen Medien ins Lächerliche. So sehr, dass sich nun sogar Sheltons Lebensgefährtin Gwen Stefani dazu genötigt sah, ihr Herzblatt zu verteidigen. "Er ist perfekt dafür", verriet sie ebenfalls im "People"-Magazin.

"Jemand, der lustig ist und einen Sinn für Humor hat, ist sexy - das hat oberste Priorität", so Stefani. "Er steht in der Blüte seines Lebens, ist talentiert, aufrichtig, cool, großzügig und kein bisschen von sich eingenommen - ein kompletter Mann", fügte die 48-Jährige hinzu. Ohnehin glaube sie nicht, dass Attribute wie Schönheit oder Sex-Appeal unbedingt etwas mit der physischen Erscheinung von Menschen zu tun hätten. "Es ist alles eine Frage des Herzens. Und er hat dieses gigantisch große Herz, deshalb ist er ein ziemlich attraktiver Mensch. Ich bin nicht die einzige, die so denkt!", erklärte die Sängerin.

Knutschfoto bei Twitter

Wie aus Trotz postete Stefani zudem ein Knutschfoto mit ihrem Partner auf Twitter. Dazu schrieb sie: "Ich schätze, ich habe all die Jahre den Sexiest Man Alive geküsst. Aber 'People': Das wusste ich schon vorher."

Sheltons Auszeichnung zum "Sexiest Man Alive" durch das "People"-Magazin war am Mittwoch bekannt geworden. Der 41-Jährige selbst reagierte darauf mit Humor. "Euch sind wohl die Leute ausgegangen", scherzte er.

Shelton und Stefani sind seit rund zwei Jahren ein Paar. Der Country-Star und die Frontfrau der Gruppe No Doubt, die unter anderem den Hit "I'm Just A Girl" hatte, lernten sich als Juroren in der Castingshow "The Voice" kennen. Shelton hatte sich kurz zuvor von seiner Frau Miranda Lambert getrennt. Bei Stefani war die Ehe mit Bush-Sänger Gavin Rossdale gescheitert.

