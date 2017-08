Unterhaltung

Hunziker sorgt sich um Tochter: "Hättest du dir das nicht sparen können?"

Irgendwann werden sie flügge, die lieben Kleinen. Und auch wenn Michelle Hunziker eigentlich stolz wie Bolle ist auf ihre Tochter Aurora, macht sie sich doch manchmal Sorgen. Jüngster Auslöser: ein Bikini-Foto.

Es ist nicht zu übersehen: Aus Michelle Hunzikers ältester Tochter Aurora ist eine junge hübsche Frau geworden. Auf Instagram teilt die 20-Jährige neuerdings nicht nur sexy Bikini-Schnappschüsse, auch ihr Liebesglück mit Freund Goffredo stellt sie offen zur Schau.

"Er ist total verliebt in sie und sie total verliebt in ihn", freut sich Michelle Hunziker für ihre Tochter. "Es war wirklich wichtig für Aurora, dass sie jemanden findet, der sie liebt." Mit ihrem Schwiegersohn in spe verstehe sie sich super, so die 40-Jährige.

Nicht ganz so glücklich sei sie jedoch über die Bikini-Posts ihrer Ältesten, die aus ihrer Ehe mit Schmusesänger Eros Ramazzotti stammt. "Ich bin nicht so happy, wenn sie Bikini-Bilder postet", sagt Hunziker. "Als Mutter kann ich mir den Kommentar 'Hättest du dir das nicht sparen können' nicht verkneifen."

"Sie macht das wirklich toll"

Als wirklich schlimm empfinde sie die Bilder aber nicht. "Wir haben schließlich Sommer und außerdem bewegt sie sich wirklich toll in den sozialen Netzwerken." Schon als Kind habe sie ihrer Tochter erklärt, wie sie sich auf Instagram und Co verhalten müsse. "Ich habe wirklich hart mit ihr gearbeitet", so Hunziker. Und der Erfolg gibt ihr recht, allein auf Instagram folgen Aurora eine Million Menschen.

Zu verdanken hat sie diese Fangemeinde auch ihrem Moderationsjob bei der italienischen Version der Castingshow "The X Factor". "Sie macht das wirklich toll", schwärmt Hunziker über ihre Tochter. Sie habe bei Aurora schnell gemerkt, dass sie Talent habe. "Kein Wunder, sie kennt sowohl das Musikbusiness durch ihren Vater als auch die Showbühne durch mich, seit sie ein Baby ist. Der Weg war eigentlich schon vorgezeichnet. Ich freue mich, dass sie in meine Fußstapfen getreten ist."

Quelle: n-tv.de