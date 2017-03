Unterhaltung

Klein, blond, pummelig: Hape Kerkelings Kindheit wird verfilmt

"Ich bin dann mal weg", das hat er gesagt. Und geschrieben. Und ja, er ist ganz schön weg vom Fenster für seine Fans. Aber so ganz entkommt er nicht, denn wenn er sich selbst nicht präsentiert, dann wird er eben präsentiert. Im Kino!

Hape Kerkelings Autobiografie "Der Junge muss an die frische Luft" kommt ins Kino. Das Erfolgsbuch wird Oscarpreisträgerin Caroline Link inszenieren, wie UFA Fiction mitteilte. "Selten hat mich eine Geschichte so angerührt wie diese", schwärmt die 52-jährige Link über ihr neues Projekt. "Die Kindheit eines der größten deutschen Entertainer. Voller Humor, Lebensfreude und gleichzeitig geprägt durch schmerzhafte und traumatisierende Erlebnisse in der jungen Bundesrepublik der 60er und 70er-Jahre. Ein kleiner, blonder, pummeliger Junge, der die besondere Fähigkeit hat, andere zum Lachen zu bringen und der versucht, mit dieser Gabe seine Welt zu retten."

In dem Buch, das monatelang auf den Bestsellerlisten stand, erzählt der ebenfalls 52 Jahre alte Kerkeling neben seinen Erlebnissen im Showbusiness vor allem von seiner Kindheit: von den frühen Jahren im Ruhrgebiet, bis zu berührenden Begegnungen sowie dem frühen Verlust seiner Mutter. Die Autobiografie ist nicht Kerkelings erstes Buch, das verfilmt wird: "Ich bin dann mal weg" über seine Pilgerwanderung auf dem Jakobsweg lief ab Dezember 2015 mit großem Erfolg in den Kinos - mehr als zwei Millionen Kinobesucher wollten den Film mit Devid Striesow als Kerkeling sehen.

Zuletzt war der Komiker in Sachen Politik unterwegs: Kerkeling berichtete erst vor kurzem über seine Teilnahme an der Wahl des Bundespräsidenten. "Das ist ja auch spannend, da mal dabei sein zu dürfen", so der 52-Jährige, der von der CDU benannt wurde, nach einer Sitzung der Unionsfraktion für die Bundesversammlung. Auch Kanzlerin Angela Merkel, die wie CSU-Chef Horst Seehofer in der Sitzung sprach, habe er ja noch nie aus der Nähe erlebt. "Hallo, hat die Humor!", berichtete Kerkeling.

Wann Kerkelings Kindheitserlebnisse ins Kino kommen, steht noch nicht fest.

Quelle: n-tv.de