Unterhaltung

33 Fakten zum 33. Geburtstag: Happy Birthday, Helene Fischer

Sie zählt zu den erfolgreichsten Sängerinnen Deutschland und spaltet gleichzeitig die Gemüter. Helene Fischer feiert heute Geburtstag. Zu ihren 33 Jahren gibt es 33 Fakten: vom Lieblingsessen bis zu ihrem größten Wunsch.

1. Lieblingsgewürz

Ingwer! "Die Knolle ist eine absolute Allzweckwaffe - sie wärmt die Stimme, hilft bei Erkältungen und unterstützt das Immunsystem", verriet sie einst im Interview mit "eatsmarter".

2. Lieblingsessen

Pasta und Hausmannskost! Im selben Interview erklärte sie, "ein echter Genießer" zu sein. Sie liebt "richtig gute Hausmannskost" und "Pasta in allen Variationen".

3. Lieblingssüßigkeit

Die Blondine ist ein großer Fan von Schokolade. Vor allem Bitterschokolade mit Nüssen hat es ihr angetan. Ihrer liebsten Sünde hat sie mit "Marathon" sogar ein Lied gewidmet.

4. Lieblingsfarbe

Gelb!

5. Musikalisches Vorbild

Helene ist ein großer Fan von US-Popstar Pink. Wenn man die bombastischen Bühnenshows der beiden vergleicht, dann passt das sogar sehr gut zusammen. Aber auch Céline Dion soll bei Fischer hoch im Kurs stehen.

6. Angst

Auf der Bühne wirbelt Helene Fischer gerne durch die Lüfte. Sie reitet auf einem großen Drachen über das Publikum oder hängt Kopfüber an einem Trapez. Doch für sie selbst muss das immer eine große Überwindung sein, denn eigentlich hat Helene leichte Höhenangst.

7. Körpergröße

Auf der Bühne ist sie die Größte. Doch ganz nüchtern betrachtet ist Helene Fischer gerade mal 1,58 Meter groß.

8. Anzahl an Facebook-Fans

Ihre Fanbase wächst auch in den sozialen Medien stetig an. Hatte sie vor drei Jahren etwas über 1,2 Millionen Fans, so haben mittlerweile 1.633.470 Anhänger ihrer offiziellen Seite ein "Gefällt mir" hinterlassen. Auf Instagram hat sie allerdings noch Nachholbedarf: Hier hat sie erst knapp 230.000 Follower.

9. Geburtsort

Sie strahlt zwar immer sehr viel Wärme aus, geboren wurde Helene aber im eisigen Sibirien, um genau zu sein in Krasnojarsk, der drittgrößten Stadt Sibiriens.

10. Gebürtiger Name

Jelena Petrowna Fischer.

11. Strahlkraft

Der "Playboy" wollte im Jahr 2015 in einer Umfrage wissen, wer die heißeste Sängerin Deutschlands ist? Überraschung: 29,3 Prozent aller Männer nannten Helene Fischer. Damit landete sie auf dem Thron vor Lena Meyer-Landrut und Annett Louisan.

12. Nervfaktor

In der parallel gestellten Umfrage, wer die nervigste Sängerin Deutschlands sei, landete Helene Fischer übrigens auch auf Platz eins.

13. Lieblingsband

Es muss nicht immer Schlager sein! Privat hört Helene Fischer gerne rockige Nummern: Jon Bon Jovi oder die Kings of Leon stehen bei ihr hoch im Kurs.

14. Double

Das bekannteste Helene-Fischer-Double war wohl Anni Perka. Sie wurde bei Schlagerfesten gerne gebucht, um einen Hauch Helene auf die Bühne zu zaubern. Dem Management der echten Fischer gefiel das weniger. Mittlerweile ist Anni Perka unter ihrem eigenen Namen als Schlagersängerin unterwegs.

15. Meisterverkauftes Album

Am häufigsten gingen ihre Alben "Best of" und "Farbenspiel" über den Ladentisch. Die Kompilation und das Studioalbum verkauften sich jeweils über zwei Millionen Mal und heimsten zusammen 20 Mal Platin ein.

16. Erster TV-Auftritt

Es war das Jahr 2005. Damals trat sie in der Show "Hochzeitsfest der Volksmusik" ihres heutigen Freundes Florian Silbereisen erstmals im Fernsehen vor einem Millionenpublikum auf. Gemeinsam mit dem Moderator gab sie ein Operetten-Medley zum Besten.

17. Name beim ersten TV-Auftritt

Sie wurde damals noch nicht mit Helene Fischer auf die Bühne gerufen, sondern als Helen Fisher vorgestellt.

18. Schockerlebnis

Es heißt, Helene Fischer hätte sich eher mit englischsprachigen Songs auf der Bühne gesehen. Ganz anders aber ihr Manager Uwe Kanthak. Er eröffnete ihr, dass ihre Zukunft im deutschen Schlager liege. Er sollte Recht behalten. Doch bei der Anfang zwanzigjährigen Helene flossen angeblich zunächst die Tränen.

19. Erstes selbstverdientes Geld

Es war nicht gleich die Musik, mit der sie ihre ersten Taler verdiente. Mit 14 Jahren half sie angeblich bei strömenden Regen bei der Weinlese.

20. Marke

Im Oktober 2010 wird ihr Name im Register des Deutschen Patentamts offiziell als Marke eingetragen. Und damit lässt sich nun ganz gut werben - für Kaffee, Kräuterbutter, Autos...

21. Duft

Natürlich hat die Schlagersängerin auch ihr eigenes Parfüm: "That's Me" und "Me, Myself & You" heißen ihre Dufterlebnisse.

22. Größter Wunsch

Es hieß einmal, ihr größter Wunsch sei es, mal mit einem Pferd in den Sonnenuntergang zu reiten. Seit ihrer Album-Release-Party im Mai in München dürfte sich das aber etwas verändert haben. Dort sagte sie zum Publikum: "Kinder sind das wunderbarste im Leben" und "Eines Tages werde auch ich Mama sein".

23. Lieblingstier

In ihrem Tourheft gab sie dazu einmal die Antwort: "Pferde sind einfach wunderschöne Tiere. Sie wirken so elegant und stolz, strahlen aber gleichzeitig eine unglaubliche Ruhe aus."

24. Schwester

Unsere Schlagerqueen hat tatsächlich eine sechs Jahre ältere Schwester. Sie heißt Erika, ist von Beruf Wirtschaftsjuristin. Das Verhältnis der Geschwister beschrieb Helene einst in der "Superillu" so: "Wir verstehen uns sehr gut - auch wenn wir das, als wir klein waren, nie für möglich gehalten hätten. Wir haben uns so oft gezankt... Aber irgendwann kam der Punkt, an dem sich das Verhältnis völlig wandelte - und heute sind wir die besten Freundinnen."

25. Große Liebe

Es ist schon lange kein Geheimnis mehr, dass Helene Fischer und Florian Silbereisen ein Paar sind. "Zuerst ist man verliebt. Bei uns ist daraus Liebe entstanden. Seit neun Jahren ist dieser wundervolle Mann an meiner Seite", schwärmte sie dieses Jahr bei ihrem Konzert in München von ihrem Flori.

26. Beauty-Geheimnis

"Ich trage ein kühlendes Augen-Gel auf und dusche ausgiebig, so werde ich wach", verriet sie einst der Freizeitillustrierten "Auf einen Blick".

27. Größter Hit

Ein Song, der die Massen spaltet: "Atemlos durch die Nacht" ist zweifelsohne Helenes Mega-Erfolg. Kurios: Der Ohrwurm aus der Feder von Kristina Bach schaffte es nie auf Platz eins der Charts.

28. Engagement

Im Netzwerk "roterkeil.net" fungiert Helene seit 2012 als "Schutzengel". Der Verein engagiert sich im Kampf gegen den Missbrauch von Kindern.

29. Fettnäpfchen

Auch ein Superstar wie Helene Fischer ist nicht perfekt. Im Jahr 2013 wurde sie in einem Radio-Interview mit dem Sender B2 gefragt, worin sich denn die Arbeitsweise der Weltstars, die sie in ihre Shows einlädt, unterscheide? Ihre Antwort: "Na ja, zum Beispiel Andrea Bocelli arbeitet jetzt nicht mit Prompter wie Michael Bolton." Er kann natürlich auch schlecht etwas ablesen, der Star-Tenor ist schließlich blind.

30. Make-up-Tipp

"Viel mit Schattierungen und Highlights arbeiten. Also zum Beispiel Glanzpunkte in die Augenwinkel, auf den Nasenrücken und auf die Wangenknochen setzen. So zaubert man herrliche Frische", verriet sie der Zeitschrift "Auf einen Blick".

31. Bühnen-Ritual

Mit ihren Musikern und Tänzern bildet Helene vor jedem Auftritt einen Kreis. "Wir greifen uns alle an die Hände und sprechen uns Mut zu", sagte sie mal in einem Interview mit WDR5.

32. Unerfüllbarer Traum

Sie wäre gerne mal für einen Tag ein Mann. "Das würde mich sehr interessieren", sagte Helene vor einigen Jahren im Schweizer "Blick". "Einmal einen Tag lang schauen, wie sich das anfühlt, ein richtiger Kerl zu sein. Ich würde Frauen gerne mit den Augen eines Mannes sehen."

33. Bekanntester internationaler Fan

Kein geringerer als Robbie Williams outete sich als Fan von Helene Fischer. Als sich die beiden 2013 beim Echo kennenlernten, schwärmte der britische Popstar: "Sie hat so eine Frische und Herzenswärme. Sehr sexy, diese Lady." Ein anderer Brite hingegen hat von Helene Fischer noch nie etwas gehört: Ed Sheeran konnte im Interview mit spot on news nichts mit ihrem Namen anfangen. Aber da weiß er nicht, was er verpasst!

Quelle: n-tv.de