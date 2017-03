Unterhaltung

Schwerer Autounfall: "Harry Potter"-Star bricht sich den Hals

Das sei keine Filmrolle, versichert die Frau von Schauspieler Jim Tavaré, um Missverständnissen gleich vorzubeugen. Tatsächlich hat ihr Mann, der unter anderem in "Harry Potter" zu sehen war, einen Horror-Unfall erlitten. Tavaré entging wohl nur knapp dem Tod.

Der britische Schauspieler und Komiker Jim Tavaré liegt nach einem schweren Autounfall mit einem Genickbruch auf der Intensivstation. Auf Facebook teilte seine Frau Laura Tavaré ein Foto, das den 54-Jährigen in einem Krankenhausbett liegend zeigt. Mit Daumen-hoch-Geste deutet er an, dass es ihm den drastischen Umständen entsprechend gut gehe.

Zu dem Bild versorgte Laura Tavaré die Fans mit Informationen über den Zustand ihres Mannes. "Nachdem seine Familie informiert ist, hat Jim mich gebeten, euch allen mitzuteilen, dass er gestern in einen schweren Autounfall mit Frontalzusammenstoß verwickelt war", schreibt sie. "Er hat 15 gebrochene Rippen, Brüche in beiden Brustknochen, eine punktierte Lunge, ein mehrfach gebrochenes rechtes Bein und einen gebrochenen Hals." Zudem habe der Schauspieler bereits zwei Bluttransfusionen erhalten.

Wahlheimat Los Angeles

"Das ist wirklich passiert und keine Filmrolle", stellt Laura Tavaré klar, um keine falschen Gerüchte aufkommen zu lassen. Sie bitte darum, ihrem Mann ein paar gute Gedanken zukommen zu lassen, während er sich aus seiner Situation herauskämpfe.

Jim Tavaré ist nicht zuletzt "Harry Potter"-Fans bekannt. In "Harry Potter und der Gefangene von Askaban" war er in der Rolle des "Zum tropfenden Kessel"-Wirts Tom zu sehen. In Großbritannien kennt man ihn jedoch auch als Comedian. So gehörte er etwa nach der Jahrtausendwende zum Ensemble der "The Sketch Show" beim privaten TV-Sender ITV. Seit 2008 lebt der Vater von zwei Kindern mit seiner Familie in Los Angeles. Zuletzt trat er unter anderem in Las Vegas auf.

Quelle: n-tv.de