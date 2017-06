Unterhaltung

Wirbel um neue Enthüllungen: Hat Diana Camilla bedroht?

Auch 20 Jahre nach ihrem Tod soll es immer noch ungelüftete Geheimnisse von Prinzessin Diana geben. Nun gerät mal wieder ihr Verhältnis zu Camilla Parker Bowles ins Visier. Diana soll ihr sogar damit gedroht haben, sie töten zu lassen.

Eine neue Biografie über Camilla Parker Bowles, die heutige Duchess of Cornwall und zweite Frau von Großbritanniens Prinz Charles, sorgt schon vor Veröffentlichung für Wirbel: "The Duchess: The Untold Story" von Penny Junor erscheint am 29. Juni. Darin geht es auch um die Wut, die Prinzessin Diana angeblich auf Camilla hatte. Dies geht aus ersten Auszügen hervor, die die "Daily Mail" vorab veröffentlichte. Darin wird behauptet, Diana habe die damalige Geliebte von Charles am Telefon bedroht.

Camilla habe nachts einige "drohende und nervenaufreibende Anrufe" erhalten, heißt es in dem Buch. Auch wenn die Anruferin ihren Namen nicht genannt habe, sei davon auszugehen, dass es sich um Diana gehandelt habe. Die Unbekannte soll dabei sogar erklärt haben, sie habe jemanden geschickt, um Camilla "zu töten". Auch anderen Leuten soll Diana ähnliche Nachrichten hinterlassen haben, behauptet Autorin Penny Junor.

Charles soll gefleht haben

Camilla und Charles hatten sich bereits 1970 kennen und etwas später auch lieben gelernt. Da sie sich jedoch keine Chancen auf eine Ehe mit dem Prinzen ausgerechnet habe, habe Camilla 1973 einen anderen Mann geheiratet, schreibt Junor. Charles war als Mitglied der britischen Royal Navy in einem Einsatz in der Karibik, als Andrew Parker Bowles erfolgreich um die Hand von Camilla anhielt. Charles soll sie demnach angefleht haben, nicht zu heiraten - vergebens.

Ende der 1970er Jahre - entweder 1978 oder 1979 - hätten Charles und Camilla dann wieder zusammengefunden und seien ein Liebespaar geworden, obwohl sie verheiratet war, heißt es in der Biografie weiter. Charles heiratete 1981 Diana. Ein Jahr nach der Scheidung, im August 1996 starb Diana bei einem Autounfall in Paris. 2005 gab der britische Thronfolger dann Camilla das Jawort.

Quelle: n-tv.de