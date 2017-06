Unterhaltung

Neues von den Lombardis: Hauptsache, Alessio ist trocken

Es sollte allen Eltern selbst überlassen werden, wann sie ihre Babys ohne Windel losschicken - es sei denn, es ist kindeswohlschädigend. Davon kann jedoch keine Rede sein bei den Lombardis, die ihren kleinen Pampers-Rocker gern in den sozialen Netzwerken zeigen.

Der arme Junge. Noch nicht einmal zwei und schon ein "Medien-Star" - aber was für einer. Er muss für dumme Überschriften herhalten, er muss sich fotografieren und in öffentliche Netzwerke stellen lassen, und das alles, obwohl Eltern wissen sollten, dass so Einiges davon jedem Menschen später einmal peinlich sein dürfte. Die Kleinsten unter den Kleinen können sich aber nun mal noch nicht wehren. Und daher kann es hin und wieder passieren, dass Alessio Lombardi in den Schlagzeilen auftaucht - in diesem Fall, weil er eine Windel trägt. Noch. Anscheinend zu viel für einige "Fans".

Sie schreiben unter das Bild, das den kleinen Hosenscheißer von hinten auf einer Wiese zeigt (man sieht den Windelrand gerade mal ein bisschen aus seiner Hose herausblitzen): "Anscheinend hat sie wichtigere Dinge zu tun, als ihren Sohn mal dran zu gewöhnen von selbst auf's Töpfchen zu gehen! Kommt halt auch immer auf die Prioritäten im Leben an, auf die man besonders großen Wert legt!!!"

Man möchte der Userin raten, sich um ihre eigenen Angelegenheiten zu kümmern, doch sie gehört ja noch zu den harmloseren Kritikern. Einige scheinen Sarah Lombardi geradezu zu hassen, und das scheint ihr so auf das Gemüt zu drücken, dass sie sich genötigt sieht, sich zu verteidigen: "Klar gibt es bestimmt schon Kinder, die in dem Alter keine Windeln mehr brauchen. Ich will Alessio jetzt nicht zwingen und deswegen warte ich einfach. Ich finde es nicht schlimm, dass Alessio noch Windeln trägt, Pietro findet es auch nicht schlimm. Und ich denke, wenn er in den Kindergarten geht nächstes Jahr, da ist er drei, dann wird das bestimmt funktionieren."

So weit, so gut - zumal auch Pietro die Windel seine Sohnes für okay erachtet. Und dazu lässt Sarah uns noch wissen, dass der kleine Mann - also nicht Pietro, sondern Alessio - bereits "Pipi" sagen kann und sich durchaus gern auf's Töpfchen setzt.

Kleiner Tipp für Sarah: Einfach keine Alessio-Fotos mehr posten - dann kann auch keiner mehr dumme Kommentare machen. Und erst dann wieder posten, wenn der Knabe ein Wörtchen mitreden kann. Das fragen nämlich nicht nur wir uns, sondern auch ein paar Kommentatoren: "Warum setzt Sarah Alessio dem ganzen Hate aus? Sie weiß ganz genau, was wieder kommt und schützt ihn nicht."

Auf der anderen Seite: Wir würden unseren Alessio sicher ein bisschen vermissen.

Quelle: n-tv.de