"Sie weinte und schrie": Heather Locklear im Entzug?

Vom "Denver-Clan" bis zu "Melrose Place" - in den 80er und 90er Jahren galt Heather Locklear als ultimativer Männerschwarm. Doch schon seit vielen Jahren hat sie mit Alkohol- und Drogenproblemen zu kämpfen. Jetzt anscheinend wieder.

US-Schauspielerin Heather Locklear soll während der Weihnachtszeit erneut einen Alkohol- und Drogenrückfall erlitten haben. Das berichtet das US-Portal "Radar Online" unter Berufung auf Mitarbeiter einer kalifornischen Entzugsklinik. So soll die 55-Jährige zum mittlerweile fünften Mal eine entsprechende Einrichtung aufgesucht haben.

"Als sie hereinkam, war sie betrunken und auf Pillen. Sie weinte und schrie", zitiert die auf Promi-News spezialisierte Internetseite eine namentlich nicht näher spezifizierte Quelle am "Cliffside Malibu Rehab Center". "Ihr musste dringend geholfen werden, weil sie so fertig war." Locklear sei umgehend auf Entzug gesetzt worden. "Sie ist auf Alkohol und Tranquilizern. Sie wurde mit zwei anderen Personen privat untergebracht. Sie verlässt das Haus nur, um den Arzt zu sehen", sagte der Informant laut "Radar Online" weiter.

"Ich fühle mich großartig"

Mittlerweile meldete sich Locklear selbst zu dem Bericht zu Wort. Über ihren Sprecher ließ sie das Reha-Gerücht jedoch weder explizit bestätigen noch dementieren. Stattdessen ließ sie eher kryptisch ausrichten: "Ich fühle mich großartig und beginne damit, mein Leben zu bereichern und besser zu machen. Aktuell arbeite ich daran, bei bestimmten Problemen einige lose Enden zu verbinden, um mit voller Kraft ins Jahr 2017 zu starten."

Locklear kämpft seit Jahren gegen ihre Alkohol- und Drogensucht. Erstmals nahm sie 2008 professionelle Hilfe in Anspruch, auch um gegen ihre Angstzustände und Depressionen anzukämpfen. Zuletzt ließ sie sich 2012 wegen Problemen mit Alkohol und verschreibungspflichtigen Medikamenten behandeln.

Prominente Ex-Ehepartner

Die Schauspielerin feierte vor allem in den 80er und 90er Jahren als Serienstar Erfolge. Von 1981 bis 1989 etwa wirkte sie im "Denver-Clan" mit und verdrehte als "Sammy-Jo" nicht nur den Männern in der Soap, sondern auch denen vor dem Fernseher den Kopf. Von 1993 bis 1999 gehörte Locklear zur Hauptbesetzung der Jugendserie "Melrose Place". Im Anschluss hatte sie zudem für mehrere Jahre ein festes Engagement in der Reihe "Chaos City".

Prominent sind auch Locklears Ex-Ehepartner: Mit Mötley-Crüe-Schlagzeuger Tommy Lee war sie von 1986 bis 1993 verheiratet, mit Ex-Bon-Jovi-Gitarrist Richie Sambora von 1994 bis 2007. Sambora und Locklear sind die Eltern von Model Ava Sambora. Zuletzt führte Locklear drei Jahre lang eine Beziehung mit dem Schönheitschirurgen Marc Mani, die im Frühjahr 2016 zerbrach. Manche mutmaßen, dies könne nun der Auslöser für ihren angeblichen Rückfall gewesen sein.

Quelle: n-tv.de