Unterhaltung

Die Klum macht FKK: Heidi, Hans und Franz am Strand

Nach allem, was wir wissen, ist Heidi Klum gerade solo. Und ihr Single-Dasein genießt die Model-Mama in der Sonne, am Strand von Kalifornien. Bikini oder Badeanzug braucht sie dafür nicht. Da steht nicht nur Vito der Schnabel offen.

Supermodel Heidi Klum hat ihren Brüsten Hans und Franz nicht nur Namen gegeben, sie gewährt den beiden Hübschen auch gerne mal etwas Frischluft. Vielleicht sollte sich die 44-Jährige langsam auch einmal Spitznamen für ihre beiden Pobacken überlegen? Denn auch ihnen verschaffte sie auf einem neuen Instagram-Beitrag im wahrsten Sinne einen Platz an der Sonne - ihrem Kommentar "California Dreaming" zufolge am Strand von Kalifornien.

Bei Klums Followern sorgte der splitternackte Schnappschuss für Schnappatmung. "Noch immer die schönste Frau auf dieser Welt!", befand einer der zahlreichen Instagram-Nutzer, der einen Kommentar zu dem sexy Bild postete. "Mehr als eine heiße Mama", meinte ein anderer.

Pech in der Liebe, Glück im Beruf

Und natürlich interpretieren manche das Bild gleich mal wieder als Botschaft an Klums Exfreund Vito Schnabel. Schließlich scheint die Moderatorin von "Germany's Next Topmodel" in jüngster Zeit auffällig häufig nackte Tatsachen zur Schau zu stellen. Vor Kurzem erst postete sie etwa ein Video, das sie hinter der durchsichtigen Duschwand beim nackten Brausebad zeigte. Will sie ihrem Verflossenen offensiv zeigen, was er seit der Trennung im September verpasst?

Viel wird seit dem Liebes-Aus über das Gefühlsleben von Klum und Schnabel spekuliert. Beiden soll es nicht leicht fallen, nach rund drei Jahren Beziehung nun wieder getrennte Wege zu gehen. Doch zumindest einen Trost gibt es für Heidi: Beruflich läuft es für sie nach wie vor bombastisch. Erst vor Kurzem belegte sie in einer Forbes-Liste mit den weltweit bestbezahlten Fernsehmoderatoren den zehnten Platz - mit geschätzten 21 Millionen Dollar im Jahr.

Quelle: n-tv.de