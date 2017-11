Unterhaltung

Gehörnte Frau!: Heidi Klum lehrt das Gruseln

"Ei Heidi, was hast du für ein entsetzlich großes Maul?" Das würde Rotkäppchen fragen, wäre es der Klum am gestrigen Abend in Großmutters Häuschen begegnet. Das Model hat sich in Sachen Halloween-Kostüm mal wieder selbst übertroffen.

"Dieses Mal wird es Furcht einflößend." Dieses Versprechen gab Heidi Klum bereits vorab dem US-Magazin "Entertainment Weekly". Seitdem rätselten die Fans der 44-Jährigen, welches Halloween-Kostüm sie denn nun in diesem Jahr wählen würde. Schließlich ist Klum die Königin der Halloween-Verkleidung.

In einer Spotify-Playlist hatte sie nach eigenen Angaben einen deutlichen Hinweis auf ihr Kostüm versteckt. In der Playlist fanden sich unter anderem "Psycho Killer" von The Talking Heads, das Rolling-Stones-Cover "Sympathy for the Devil" von Guns N' Roses und die Titelmusik des Films "Der Exorzist".

"Manche Leute haben gesagt: 'Heidi hat [letztes Jahr] nicht wirklich etwas gemacht'. Also werde ich dieses Mal richtig viel machen", so Klum. Und sie hielt Wort! Sie ging als Michael-Jackson-Werwolf! Auf Klums Instagram-Seite ist die schaurige Verwandlung detailliert dokumentiert.

Hommage an den King of Pop

Klum muss Stunden in der Maske verbracht haben. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Zur Wolfshaut trug sie College-Jacke und Jeans und machte damit dem "Thriller"-Video des King of Pop alle Ehre.

In den vergangenen Jahren schaffte Klum es immer wieder, mit verrückten Outfits alle Blicke auf sich zu ziehen. 2016 verkleidete sie sich zum Beispiel als sich selbst. Außer ihr trugen aber noch fünf weitere Damen ein Heidi-Klum-Kostüm. "Seht ihr doppelt, dreifach, vierfach, fünffach, sechsfach?", fragte Klum unter einem Bild auf Instagram, das sie und ihre Heidi-Klone in knappem Outfit von hinten zeigte.

Ein Jahr zuvor zeigte das deutsche Model als "Jessica Rabbit" ausladende Kurven. Mit Brust- und Po-Prothesen, langen roten Haaren, einem tief ausgeschnittenen, roten Glitzerkleid, einem geschnitzten Gesicht und grell geschminkten Lippen verwandelte sich die vierfache Mutter in die kesse Cartoon-Figur aus dem Film "Roger Rabbit".

