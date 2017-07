Unterhaltung

Jauch-Favoritin strauchelt: Heiratsantrag bringt Arbeitslose in Gefahr

Von Nina Jerzy

In ihrer dritten "500"-Folge hätte Carla Schaudt so richtig abräumen können. Nicht nur Günther Jauch drückt der Arbeitslosen die Daumen. Dann aber kommt der "Brötchen-Designer" mit dem Heiratsantrag.

Der Herausforderer gab sich angesichts der Favoritin keinen Illusionen hin. "Das ist wie bei der Champions League", meinte "Brötchen-Designer" Thomas Deelmann. "Wenn man gewinnen will, muss man irgendwann Real schlagen." Gemeint war Carla Schaudt, die sich in der vierten Folge von "500 – Die Quiz-Arena" anschickte, ihren Durchmarsch fortzusetzen. Die arbeitssuchende Eventmanagerin aus Allensbach hatte schon zwei Herausforderer rausgeworfen und auch Deelmann in der vorherigen Folge keine Chance gelassen. Doch schon nach 20 Sendeminuten warnte Günther Jauch am Montagabend die Favoritin: "Sie stehen am Abgrund."

Die Grundregeln von "500" Die Kandidaten haben fünf Sekunden Zeit, eine Frage korrekt zu beantworten. Sie können mehrere Antworten geben. Ist die Erste korrekt, gibt es 1000 Euro, ansonsten sind sie einfach eine Runde weiter. Sind alle Antworten falsch, gibt es ein rotes X. Mit einer folgenden richtigen Antwort wird es gelöscht. Wer aber bei drei Fragen in Folge daneben liegt, fliegt raus und verliert seinen Gewinn. Der Herausforderer wird dann zum Kandidaten. Der Kandidat hat zwei Möglichkeiten, sein Geld zu sichern: Wenn er eine Spielrunde mit je 50 Fragen übersteht oder wenn der Herausforderer selbst mit drei falschen Antworten in Folge scheitert. Bei den Buzzer-Runden und in Duellen treten Kandidat und Herausforderer direkt gegeneinander an und müssen im Wechsel richtige Antworten geben. Hier ist nur eine Antwort erlaubt.

Das Verderben kam für die 50-Jährige mit der gefürchteten Buzzer-Runde. Die hatte RTL in dieser zweiten "500"-Saison eingeführt, um mehr Dramatik in die Rateshow zu bringen. Ziel: erreicht – auch wenn man der sympathischen Kandidatin gern noch länger zugeschaut hätte. In der Buzzer-Runde stellt Jauch Fragen, wer die Antwort weiß, drückt seine Signalknopf. Plötzlich hatte Deelmann zwei Fragen richtig beantwortet und der Herausforderin damit zwei rote X verpasst. Dann wollte Jauch wissen: "Welche Moderatorin machte ihrem damaligen Partner 2011 bei der Verleihung der Goldenen Kamera einen Heiratsantrag?" Der Herausforderer war schneller am Buzzer, zögerte den Bruchteil einer Sekunde und gab dann die richtige Antwort: Monica Lierhaus.

"Ein Job dazu wäre auch schön"

Damit war für Schaudt nach 98 Fragen Schluss. Sie ging mit immerhin 55.000 Euro nach Hause. Hoffentlich kommt für die Arbeitssuchende, die mehrere Sprachen beherrscht, noch ein weiterer Gewinn dazu. "Geld allein macht ja nicht glücklich. Ein Job dazu wäre auch schön", merkte Jauch an und forderte interessierte Arbeitgeber auf, sich bei RTL zu melden. Ihre Angebote würden dann an Schaudt weitergeleitet.

Deelmann, der bei der Kette Backwerk in Essen arbeitet, stieg zum Kandidaten auf und bekam es lustigerweise quasi mit einer Kollegin zu tun. Ingrid Bögel (63) aus Kolbermoor arbeitet nämlich als Aushilfe in einer Bäckerei. Im Gegensatz zu der zupackenden Schaudt tat sich Bögel zunächst mit einer geradezu fatalistischen Spielweise hervor. Ihre Erklärung für das ausbleibende Engagement: "So lang mir nichts passiert, kann er doch ruhig Geld verdienen." Diese Strategie war zwar nicht gerade mitreißend, vielleicht aber gar nicht so dumm. Denn bei buchstäblich der letzten Frage kickte die 63-jährige Aushilfe den Brötchen-Designer raus.

Eile mit Weile mit Erfolg

"Sie müssten jetzt langsam in den Angriffsmodus kommen", hatte Jauch noch den Ansatz einer Ruck-Rede versucht. Deelmann stand in der letzten Buzzer-Runde unmittelbar davor, den ersten Durchgang à 50 Fragen zu beenden. Dann hätte er das bis dato erspielte Geld sicher gehabt und einen neuen Herausforderer bekommen. Doch unvermittelt drehte Bögel auf, war dreimal die Erste am Buzzer und wusste stets die richtigen Antworten. Nach 49 Fragen stand Deelmann damit ohne einen Euro da. Aber ob sich die 63-Jährige lange über ihren Kandidatenstatus freuen kann? Nach 13 Fragen hatte sie bereits ein Doppel-X auf der Anzeigetafel. Dann trötete die Endposaune und Bögel schlug entsetzt die Hände vors Gesicht. Das wird vermutlich keine ruhige Woche bis zur nächsten Folge.

Quelle: n-tv.de