Unterhaltung

Tochter des Topshop-Gründers: "Heißester Häftling" liebt reiche Tochter

Sein Arrestfoto macht Jeremy Meeks vor drei Jahren berühmt. Der Kleinkriminelle startet eine Modelkarriere - und bewegt sich plötzlich in den höchsten Kreisen. Dass er nun mit der Tochter eines der reichsten Briten turtelt, gefällt aber nicht jedem. Vor allem nicht Meeks' Frau.

"Das ist nur der Anfang... Wir freuen uns über all die Liebe und all den Hass", heißt es in einer Botschaft von Milliardärs-Tochter Chloe Green zu ihrer neuesten Eroberung - dem Model Jeremy Meeks. Der 33-Jährige dürfte vielen vor allem als "der heißeste Häftling der Welt" bekannt sein. Sein Polizeifoto machte den Kleinkriminellen 2014 berühmt - und öffnete ihm nach seinem Gefängnisaufenthalt nicht nur die Türen ins Modelbusiness, sondern auch in die High Society. Green, die Tochter des Gründers vom Modelabel Topshop, und Meeks lernten sich demnach im Mai beim Filmfestival in Cannes kennen.

Bereits einige Tage zuvor kursierten Paparazzi-Bilder. So hatte unter anderem die britische Zeitung "Daily Mail" Fotos des frisch verliebten Paares veröffentlicht, die sie auf einer Luxusyacht an der türkischen Riviera zeigten. Das Problem: Meeks ist eigentlich seit acht Jahren mit seiner Ehefrau Melissa verheiratet, mit der er auch einen Sohn hat. Erst im Januar hatte das Paar seinen Jahrestag gefeiert. Mehrere kryptische Nachrichten der Gattin auf Instagram sorgten aber bereits seit Wochen für Trennungsgerüchte.

Trotzdem reagierten viele Nutzer empört auf die innigen Fotos von Meeks und Green auf Instagram. "Hast du gar keinen Respekt vor der Mutter deiner Kinder?", fragte ein Nutzer das 33-jährige Männermodel. Andere unterstellten ihm, es lediglich auf das Geld der Unternehmertochter abgesehen zu haben.

Das Vermögen von Greens Vater, Philip Nigel Ross Green, wird auf rund 4,3 Milliarden Euro geschätzt. Mittlerweile ist die Instagram-Seite von Green nicht mehr erreichbar - anders als der Account von Meeks, auf dem nach wie vor ein Foto von dem Model auf der Yacht und ein Videoclip beim Wasserski fahren zu sehen sind. Tatsächlich dürfte der Wirbel um die Liebesaffäre der Karriere des 33-Jährigen eher helfen als schaden.

Meeks wurde aufgrund seines Arrestfotos 2014 zum Internet-Phänomen. Nach seinem Gefängnisaufenthalt wegen unerlaubten Waffenbesitzes schlug das Ex-Gang-Mitglied eine erfolgreiche Modelkarriere ein und gilt mittlerweile selbst als mehrfacher Millionär. Green trennte sich 2014 nach einem Jahr von Sänger Marc Anthony, dem Ex-Mann von Jennifer Lopez.

Quelle: n-tv.de