Unterhaltung

Plötzliches Mutterglück mit 43: Helena Fürst ist schwanger

Gerade erst hatte sich Ex-Dschungelcamperin Helena Fürst mit Ennesto Monte verlobt - nun kündigt sich Nachwuchs an. Dem werdenden Vater beichtet sie die Schwangerschaft über Facebook. Aus Angst "vor unüberlegten Reaktionen".

Gerade erst hatte sich Ex-Dschungelcamperin und TV-Anwältin Helena Fürst das Fett an Bauch und Beinen absaugen lassen - nun darf sie es sich wieder drauffuttern. Über Facebook verkündete die 43-Jährige jetzt völlig überraschend, dass sie ein Baby erwartet. Überraschend übrigens auch für den Vater, der die frohe Kunde - ebenso wie der Rest der Republik - erst über Fürsts Eintrag in dem sozialen Netzwerk erfuhr. "Wenn das so weitergeht, dann werde ich wahrscheinlich auch im Netz erfahren, wann das Kind zur Welt kommt", erklärte Schlagersänger Ennesto Monte der "Bild"-Zeitung. "Ich bin geschockt."

Seit drei Monaten ist das Paar liiert - allerdings mit Höhen und Tiefen. Im Dezember hatte sie gar behauptet, ihre Liebe sei nur ein PR-Gag gewesen. Zuletzt feierten sie dann aber doch ihre Verlobung und planten bereits die Hochzeit in Las Vegas. Ob es mit der Reise über den großen Teich jetzt noch klappt, steht in den Sternen - zumindest, wenn man der werdenden Mutter glaubt. "Na, dann lern' mal das Wort sparen und Familie kennen!", schrieb Fürst in ihrem Facebook-Post an den werdenden Vater. Dass der sich vor Glück überschlagen würde, damit hat sie offenbar nicht gerechnet. Anders ist kaum zu erklären, warum sie die Neuigkeiten nicht persönlich überbracht hat.

"Ich bin ganz durcheinander", erklärte die Ex-Schlagersängerin. "Bei mir löst das etwas anderes aus als bei ihm. Deswegen habe ich diesen Weg gewählt, um ihn öffentlich unter Druck zu setzen, weil ich Angst vor unüberlegten Reaktionen hatte." Laut Fürst sind die beiden erst vor kurzem zusammengezogen. Sie habe verhindern wollen, dass zuhause die Fetzen fliegen, so die 43-Jährige. Fürst hat aus einer früheren Beziehung bereits eine Tochter. Ihr Verlobter ist Vater zweier Kinder.

Zumindest mit ihrer späten Mutterschaft wäre Fürst derzeit in VIP-Kreisen nicht alleine. Ende Februar hatte auch Moderatorin Caroline Beil öffentlich gemacht, dass sie im Alter von 50 Jahren noch einmal Mutter wird. Daraufhin hatte sie sich mit zahlreichen Beleidigungen und Hass-Kommentaren in den Sozialen Medien auseinandersetzen müssen. "Offensichtlich ist Emanzipation noch nicht da, wo sie sein sollte", hatte Beil dazu in der "Bild"-Zeitung erklärt. Für Helena Fürst steht im Moment jedoch etwas ganz anderes im Vordergrund: "Das kann ja nur mir passieren!", meckerte sie bei Facebook. "Die ganze OP-Scheiße umsonst!"

Quelle: n-tv.de