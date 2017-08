Unterhaltung

"Atemlos" als Musical: Helene-Fischer-Fans können sich freuen

Den einen geht sie auf den Geist, andere können einfach nicht genug bekommen von Helene Fischer. Anhänger letzterer Fraktion dürfen sich jetzt auf ein besonderes Schmankerl freuen. Das "Atemlos"-Musical steht in den Startlöchern.

Das könnte ein Fest werden für alle Schlager-Fans: Die Komponistin und Schlager-Sängerin Kristina Bach verriet der "Bild"-Zeitung, dass sie derzeit an einem Musical mit dem Titel "Atemlos" arbeitet. Und wer da jetzt an Helene Fischer denkt, ist auf der richtigen Spur.

Bach schrieb nämlich auch Fischers Megahit "Atemlos durch die Nacht" vom Erfolgsalbum "Farbenspiel". "Für das Musical brauche ich rund 20 Lieder", sagte die 55-Jährige. Die meisten habe sie schon fertig komponiert und getextet, heißt es bei "Bild.

Bleibt vorerst vor allem eine große Frage: Wird im Musical "Atemlos" denn auch Frau Fischer höchstpersönlich auftreten? Den Fans wäre es zu wünschen. Allerdings stehen die Chancen wohl eher schlecht. Der Schlager-Superstar ist bis 2018 nämlich nahezu ausgebucht.

"Schon konkrete Namen im Sinn"

Am 12. September fällt in der TUI Arena in Hannover der Startschuss für die Tour "Helene Fischer - Live". Allein in der niedersächsischen Metropole tritt Fischer an fünf Abenden auf. Mit dem Programm ist Fischer bis Anfang März kommenden Jahres unterwegs. 2018 folgt dann außerdem die große Stadiontour.

Komponistin Bach hält sich in Personalfragen bislang bedeckt. "Natürlich wird es eine Starbesetzung", verspricht sie. "Ich habe da schon konkrete Namen im Sinn." Genauer wird sie nicht. So bleibt Fischer-Fans noch ein bisschen Zeit für Spekulationen. Wie viel Zeit genau? Tja, auch das ist leider noch nicht bekannt. Denn auch einen Starttermin für das Musical gibt es bislang noch nicht.

Bis es so weit ist, müssen Fans eben das aktuelle Album "Helene Fischer" hoch und runter laufen lassen. Es ist in Deutschland das bis dato meistverkaufte Album des Jahres.

Quelle: n-tv.de