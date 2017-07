Unterhaltung

Links, zwo, drei, vier: Helene Fischer heizt ein

Noch sind es ein paar Wochen, bis Helene Fischer vor ihre Fans tritt. Doch die Proben zur großen Tournee laufen bereits auf Hochtouren. Ein Video zeigt Fischer beim Training.

Schlagersängerin Helene Fischer wird von ihren Fans nicht nur wegen ihrer Songs und der sexy Optik glühend verehrt. Sie gilt auch als große Entertainerin, die sich sportlich auf der Bühne einiges abverlangt. Kein Wunder also, dass die 32-Jährige längst im Training für die anstehende Stadiontour steckt.

Wie gut bei Helene Fischer auch komplizierte Schrittfolgen sitzen, davon dürfen sich die Fans jetzt in einem Videoclip auf ihrer Facebook-Seite überzeugen. Darin zu sehen sind Fischer und zwei Tänzer bei der Performance zum Song "Nur mit dir".

"Nur noch 7 (!) Wochen!!! Die Proben laufen auf Hochtouren", schreibt Fischer zu dem Video. Einer der Hashtags verrät dann auch, dass der Trainingsort offenbar am anderen Ende der Welt ist, im kanadischen Montreal.

"Eine musikalische Reise"

Am 12. September fällt in der TUI Arena in Hannover der Startschuss. Allein in der niedersächsischen Metropole tritt Fischer an fünf Abenden auf. 2018 folgt dann außerdem die große Stadiontour. "Ich lade meine Fans ein, mit mir auf eine musikalische Reise zu gehen und hoffe, dass sie am Ende genauso viele neue Eindrücke, Erlebnisse und Entdeckungen mit nach Hause nehmen wie ich", so die einstimmenden Worte Fischers vorab.

Mit ihrem aktuellen Album "Helene Fischer" beweist die Sängerin, dass die Deutschen noch nicht zu viel von ihr haben. Es ist das bis dato meistverkaufte Album des Jahres in Deutschland. Sollte sich bis Jahresende daran auch nichts ändern, so wäre die Schlagerkönigin die erste Künstlerin überhaupt, der es nach 2013 und 2014 ("Farbenspiel") zum dritten Mal gelingen würde, das erfolgreichste Album des Jahres zu stellen.

Quelle: n-tv.de