Unterhaltung

Genug gegrillt: Henssler steigt aus Koch-Show aus

Die Koch-Show "Grill den Henssler" findet immer weniger Zuschauer. Nun zieht der Namensgeber der Show die Konsequenzen: Steffen Henssler steigt aus der Sendung aus. Das Ende seiner TV-Karriere bedeutet das aber nicht.

Steffen Henssler will sich nicht mehr grillen lassen. Bis zum Finale der aktuellen Wettbewerbe ist er noch dabei, aber nach diesem Sommer ist dann Schluss mit seiner Kochshow auf Vox, wie der Sender mitteilte. "Ich denke, nach zehn erfolgreichen Staffeln ist ein guter Zeitpunkt gekommen, um Tschüss zu sagen", zitiert Vox den erfolgreichen Fernsehkoch zu dessen Entscheidung, bei "Grill den Henssler" auszusteigen.

"Man soll ja aufhören, wenn es am schönsten ist, und mehr geht einfach nicht." Hensslers Kochshow startete 2013, bei insgesamt 63 Koch-Wettbewerben besiegte der Hamburger Starkoch seine prominenten Konkurrenten 48 Mal und überzeugte auch das Publikum mit Werten von bis zu 2,66 Millionen Zuschauern. Zuletzt war die Zahl allerdings mehrfach deutlich unter die 2-Millionen-Grenze gefallen.

Zu zukünftigen Plänen halten sich sowohl Henssler als auch Vox bedeckt: "Was ich schon sicher sagen kann, ist, dass ich mit dem Finale von 'Grill den Henssler' bestimmt nicht vom Bildschirm verschwinden werde", ließ der Koch wissen. Vox teilte mit: "Wer sich danach in der beliebten Koch-Show mit den Promis am Herd misst, steht aktuell noch nicht fest."

Quelle: n-tv.de