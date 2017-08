Unterhaltung

(K)ein Frauenversteher: Herbig spricht über seine feminine Seite

Wer über deutsche Comedy spricht, kommt an Michael "Bully" Herbig kaum vorbei. Nicht zuletzt seine Frauenfiguren amüsieren bis heute Millionen Zuschauer. Dass diese nicht immer einfach waren, gibt Herbig nun offen zu. Dennoch habe er auch einiges lernen können.

Filmemacher Michael "Bully" Herbig ist schon häufiger in Frauenrollen geschlüpft - und das hat ihm Erkenntnisse eingebracht, die ihm sonst verborgen geblieben wären. "Was die praktischen Dinge angeht habe ich viel gelernt: Ich finde es zum Beispiel unfassbar, wie Frauen in hohen Schuhen gehen können", sagte Herbig der Zeitschrift "Myway".

Die Frauenwelt verstehen könne er aber trotzdem nicht unbedingt. "Vieles wird mir immer ein großes Geheimnis bleiben. Und das ist gut so!" Beispielsweise als Kaiserin Sissi über das Filmset zu laufen, habe er als demütigend empfunden. "Komische Blicke bin ich ja gewohnt, aber dass mir hinterhergepfiffen wird, war gewöhnungsbedürftig."

Kommende Woche startet die "Bullyparade" in Spielfilmlänge in den deutschen Kinos. Herbig und seine Kollegen Rick Kavanian und Christian Tramitz bringen ihre gleichnamige Kult-Fernsehserie (1997-2002) damit auf die große Leinwand.

Quelle: n-tv.de