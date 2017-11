Unterhaltung

Baby-Hummel im Urlaub: Hier wächst ein kleiner Kicker

Lang ist es nicht mehr hin, bis das erste Kind von Cathy und Mats Hummels zur Welt kommt. Bis dahin macht es sich die Mama in spe mit Babykugel gemütlich. Am Strand von Dubai sieht man sie strahlen.

Nochmal schnell ein bisschen Sonne tanken, bevor das Baby da ist: Cathy Hummels weilte jüngst in Dubai. Am Strand vor dem Luxushotel "Burj Al Arab" ließ es sich die 29-Jährige richtig gut gehen - jedenfalls lässt das ihr Strahlen auf ihrem jüngsten Instagram-Post vermuten.

Hummels ist darauf im Profil zu sehen, die eine Hand hat sie in die Taille gestützt, die andere liegt schützend über dem Babybauch. Sie trägt einen schwarzen Bikini.

"Ich hatte eine tolle Zeit mit meinen Mädels", resümiert Hummels im zum Bild gehörigen Post. "Und ich bin sehr stolz auf die Magie in mir." Alles um sie herum sei im Moment magisch, schreibt sie.

Damit kann nur die Schwangerschaft gemeint sein. Hummels ist im siebten Monat. Das Geschlecht des Babys ist bereits bekannt: Es wird ein Junge. Das verriet Cathy Hummels, die Frau von Fußballstar Mats Hummels bereits vor einigen Wochen - natürlich auf Instagram.

Unterstützung von Gatten

Cathy und Max Hummels lernten sich bereits vor zehn Jahren in München kennen. Sie wurden ein Paar und zogen gemeinsam nach Dortmund, als Hummels vom FC Bayern München zu Borussia Dortmund wechselte. Das Paar heiratete 2015 im Bayrischen Hof und zog im Jahr darauf in die Münchner Heimat zurück.

Dort wird nun wohl also auch die Baby-Hummel aufwachsen. Auch wenn Mats Hummels in Sachen Nachwuchs-Posts in den sozialen Netzwerken etwas zurückhaltender ist als seine Gattin, darf davon ausgegangen werden, dass auch der Kicker sich aufs Kind freut. Beim Oktoberfest unterstützte er jedenfalls schon mal dessen Mutter in Alkoholabstinenz. Unter dem Hashtag #Apfelschorle postete er ein Bild von sich und Cathy mit promillefreien Maß.

Quelle: n-tv.de