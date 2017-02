Unterhaltung

Ist das eine gute Idee? : Hollywood plant "Toni Erdmann"-Remake

Der Film geht einfach durch die Decke. So sehr, dass bereits vor der Oscar-Verleihung - "Toni Erdmann" ist nominiert - darüber spekuliert wird, eine Remake im Hollywood-Style zu drehen. Für die Rolle des ungewöhnlichen Vaters denkt man dabei an einen der ganz Großen.

Große Ehre für den deutschen Film "Toni Erdmann": Die Tragikomödie ist nicht nur unsere Hoffnung auf einen Goldjungen bei den Oscars, sondern soll jetzt auch laut dem US-Branchenblatt "Variety" in Hollywood neu verfilmt werden. Für die Hauptrolle ist dabei kein geringerer als der dreifache Oscar-Gewinner Jack Nicholson vorgesehen. Die lebende Hollywood-Legende hat seit 2010 in keinem Film mehr mitgespielt. An der Seite des 79-Jährigen soll zudem "Ghostbusters" -Star Kristen Wiig spielen.

Dem Bericht zufolge sicherte sich Paramount Pictures die Remake-Rechte an dem Drama über einen Vater, der versucht, die Beziehung zu seiner Tochter wiederzubeleben. Maren Ade, die beim deutschen Original Regie führte und auch das Drehbuch schrieb, ist laut "Variety" als ausführende Produzentin des Remakes dabei. Als weitere Produzenten werden unter anderem "The Big Short"-Regisseur Adam McKay sowie Will Ferrell genannt. Ein Regisseur stehe hingegen noch nicht fest. Das Filmstudio selbst wollte sich bisher nicht dazu äußern.

"Toni Erdmann" ist bei den Oscars in der Kategorie "Bester fremdsprachiger Film" nominiert. Ob sich der deutsche Beitrag gegen seine Konkurrenz aus Schweden ("Ein Mann namens Ove"), Iran ("The Salesman"), Australien ("Tanna - Eine verbotene Liebe") und Dänemark ("Unter dem Sand - Das Versprechen der Freiheit") durchsetzen kann, wird sich am 26. Februar zeigen.

Quelle: n-tv.de