Unterhaltung

An der Seite von Naddel?: "Honey" ergattert eine eigene Show

Alexander "Honey" Keen kommt seinem großen Traum ein kleines Stückchen näher: Er wird Moderator bei einem TV-Sender. In seinem neuen Job trifft der Dauergrinser auf eine weitere Ex-Dschungelcamp-Kandidatin.

Spätestens seit seiner Teilnahme im RTL-Dschungelcamp "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" wusste ganz Deutschland: Der Kerl mit dem Dauergrinsen will dringend ins Fernsehen. Nach seinem Ausscheiden verkündete Alexander "Honey" Keen dann selbstbewusst seinen großen Traum: Sonja Zietlow im Dschungel ablösen. Okay, auf ein Angebot als neues Gesicht einer großen Show bei RTL wird der 34-Jährige wohl vorerst vergeblich warten, dafür hat sich ein anderer Sender bei ihm gemeldet.

Beim Verkaufskanal Sonnenklar.TV wird Keen künftig als Reisereporter zu sehen sein. Das teilte der in München ansässige Privatsender mit. "Honey" soll das erste Mal am kommenden Montag in der Kochshow "Küche & Co - Die Reiseshow" vor der Kamera stehen und künftig von den "angesagtesten Hotspots weltweit" und "vom Nachtleben der aufregendsten Metropolen" berichten. "Der erste Einsatz führt vier Tage nach Marrakesch. Dort wird Honey dreimal täglich live aus den Hotspots berichten", weiß Honeys Manager Simon Stosic.

Honey trifft auf Naddel

In seinem neuen Job wird Honey übrigens auf eine weitere Ex-Dschungelcamp-Kandidatin treffen: Erst kürzlich hatte Sonnenklar.TV bekannt gegeben, dass sich Nadja Abd el Farrag für den Sender regelmäßig von beliebten Reiseorten melden wird. Allerdings wurde heute bekannt, dass bei Dieter Bohlens Ex eine lebensbedrohliche Krankheit diagnostiziert worden ist.

Einem Medienbericht zufolge leidet "Naddel" an einer Leberzirrhose. In einem Gespräch mit der Illustrierten "Closer" sagte die 52-Jährige über die hauptsächlich durch Alkoholmissbrauch verursachte Krankheit: "Mir ist klar, dass ich in meinem Leben etwas ändern muss." Die Krankheit befinde sich aber noch im Anfangsstadium.

Quelle: n-tv.de