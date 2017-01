Unterhaltung

"You are the Opfer!": Honey macht der Schwanz zu schaffen

Eigentlich soll es doch erst im australischen Busch so richtig unbequem werden für die Kandidaten des Dschungelcamps. Alexander "Honey" Keen hat allerdings schon vorher ein Problem. Es geht um Alkohol, Muckis und Konkurrenz unter Männern.

In wenigen Tagen startet das "Dschungelcamp" in die neue Staffel und die ersten Insassen sind auf dem Weg nach Australien. Einer der Kandidaten der RTL-Show ist "Honey" Alexander Keen, bekannt als Ex-Freund der GNTM-Siegerin Kim Hnizdo. Der 34-Jährige wird vom 38-jährigen Camp-Alumnus Nico Schwanz begleitet. Ob Keen die Auswahl seiner Begleitung schon bereut?

Vor einigen Tagen postete er ein kurzes Video mit dem Titel: "Mayday aus London !!!!! ICH WILL JETZT GLEICH IN DEN DSCHUNGEL". Darin sagt er mit gespielt leidender Miene: "Das ist ein Notruf, wir sind gerade in London und gleich geht es weiter nach Singapur und bitte rettet mich. Der Schwanz will die ganze Zeit mit mir an die Bar gehen, Sekt, Cocktails, Wein, Bier. Der will, dass ich die ganze Zeit trinke, ich kann nicht mehr. Bitte rettet mich oder fragt, ob ich früher in den Dschungel darf..."

Der Angeber und der Neider

Keens schlimmste Ahnungen scheinen wahr geworden zu sein: Ein neueres Video aus Australien zeigt die beiden Herren beim Grillen. Die erste Flasche Wein ist da laut Schwanz schon alle. Außerdem wird ein bisschen gestichelt. Hatte man sich beim Zwischenstopp in London - ebenfalls nachzuverfolgen dank Facebook-Video - noch liebevoll mit Komplimenten für den "Out of bed look" verwöhnt, verschärft sich auf der Südhalbkugel der Ton. "Nico, you are the Opfer!", verkündet Keen, bevor er Schwanz einen Angeber nennt. Der kommt dann mit dem Neid-Vorwurf um die Ecke. Das geht ja gut los.

Aber nicht nur Nico Schwanz begleitet als ehemaliger Kandidat einen neuen Camp-Insassen. Auch Nacktmodel Micaela Schäfer war schon einmal Kandidatin bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!". In der elften Staffel unterstützt die 33-Jährige nun die sechs Jahre jüngere Sarah Joelle Jahnel. "Jetzt geht's looooooos ! Australien wir kommen", schrieb Jahnel zu einem Foto, das die beiden im Flieger zeigt.

"Es wird ziemlich haarig"

Ebenfalls am Frankfurter Flughafen abgelichtet wurden vor ihrem Abflug nach Australien zwei weitere "Dschungelcamp"-Kandidaten: der 38-jährige Marc Terenzi und der 52-jährige Markus Majowski. Vor seinem Abflug gab Majowski seinen Fans via Facebook mit auf den Weg: "Ich bin bei Euch, liebe Freunde. Haltet durch. Ihr schafft das. Wenn ich im Dschungel bin, dürft Ihr mitfiebern. Ich gebe mein Bestes, und das wird ziemlich haarig werden."

Mit von der Partie werden ab kommenden Freitag als Kandidaten im Dschungel auch noch die Reality-TV-Darstellerinnen Kader Loth und Gina-Lisa Lohfink, TV-Maklerin Hanka Rackwitz, Ex-NDW-Star Fräulein Menke alias Franziska Menke, Ex-Fußball-Star Thomas Häßler, TV-Auswanderer Jens Büchner, Florian Wess sowie TV-Soap-Star Nicole Mieth sein.

"Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" läuft ab Freitag, den 13. Januar, täglich um 21.15 Uhr bei RTL.

Quelle: n-tv.de