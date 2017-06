Unterhaltung

Süße Träume: Im Bett mit Kylie Jenner

Es gab mal eine Zeit, da machte Kim Kardashian als Königin des Lasziven das Internet unsicher. Lange vergessen: Mittlerweile ist ihre jüngste Schwester an der Reihe.

Vermutlich gibt es mal wieder etwas zu promoten. So ist es beim Kardashian-Clan doch eigentlich immer. Beim jüngsten Mitglied, der 19-jährigen Kylie Jenner, wird es also auch so sein. Sie ist erfolgreiche Beauty-Unternehmerin - und für ein bisschen mehr Absatz schmeißt sie sich schon mal in Schale oder entblättert sich.

In ihrem jüngsten Instagram-Post setzt Jenner auf wenig Stoff. In schwarzen Spitzen-Dessous hat sie sich im Bett drapiert - ihre Kurven perfekt in Szene gesetzt, Schlafzimmerblick.

Vor einigen Tagen bereits beglückte Jenner die Netzgemeinde mit sinnlichen Aufnahmen mit - so scheint es - nichts an außer einer bunten Felljacke.

Ob die Aufnahmen wohl in Jenners neuem Zuhause entstanden sind? Jüngst hat der Reality-Star aus "Keeping Up with the Kardashians" nämlich eine Immobilie in Beverly Hills gemietet. Der Schuppen soll stolze 35 Millionen US-Dollar (rund 31 Millionen Euro) wert sein. Für fünf Schlafzimmer, eine ausladende Dachterrasse, Pool und Tennisplatz auf einem 20.000-Quadratmeter-Grundstück muss Jenner laut dem Portal "Daily Mail" im Monat 125.000 US-Dollar (rund 111.000 Euro) blechen.

Dick im Immobilien-Geschäft

Was Normalsterblichen wie ein absurder Deal vorkommen mag, ist für Jenner mittlerweile Tagesgeschäft. Die ganze Familie hat's mit Immobilien. Wieso sollte die Jüngste da eine Ausnahme darstellen?

Kylie Jenner besitzt drei Immobilien in Hidden Hills, einem bewachten Wohnviertel in Los Angeles für Superreiche: eine für 6 Millionen US-Dollar (knapp 5,4 Millionen Euro), eine für 4,5 Millionen US-Dollar (rund 4 Millionen Euro) und eine für 12 Millionen US-Dollar (rund 10,1 Millionen Euro). Alle hat sie innerhalb des vergangenen Jahres erworben.

Ihr allererstes Haus, das sie 2015 für 3,3 Millionen US-Dollar (rund 2,9 Millionen Euro) in ihrer Heimatstadt Calabasas erwarb, versucht Jenner derzeit zu verkaufen.

Quelle: n-tv.de