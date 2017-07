Unterhaltung

Here's to you, Mrs. Robinson!: Im Bett mit Liz Hurley

Lasziv richtet sie den Blick in die Kamera und schon liegen ihr Millionen zu Füßen. Liz Hurley legt dieser Tage eine richtige Instagram-Show hin. Eine heiße Aufnahme folgt der nächsten.

Es ist schon eine echte Gretchenfrage, ob man mit seinen Eltern in sozialen Netzwerken "befreundet" ist - oder auch mit deren Freunden. Die Gründe liegen auf der Hand: Privatsphäre schützen, Peinlichkeiten vermeiden.

Nun soll hier an keiner Stelle behauptet werden, das Foto, das Liz Hurley jüngst auf Instagram postete, sei peinlich. Die 52-Jährige posiert dabei nur mit einem weißen Spitzentanga auf einem Bett. Dunkles Augen-Make-up, den Blick lasziv gen Kamera gerichtet, stützt sich Hurley auf einer hellen Felldecke ab. Keine Frage, die Schauspielerin gehört zu den schöneren Exemplaren Mensch.

Allerdings dürfte sich das Bild zum Beispiel auch unter den Freunden ihres Sohns Damian einiger Beliebtheit erfreuen. Der Junge ist gerade 15 Jahre alt. Im besten Alter also für dumme Witze.

Keine Scham

Ob Liz Hurley den Sohnemann noch von der Schule abholen darf? Vielleicht verhält es sich mit der Schamgrenze von Promi-Kindern einfach ein wenig anders? Jedenfalls postet der Junge auf seinem eigenen Instagram-Account mehr Fotos, die ihn an der Seite seiner Mutter zeigen, als mit seiner Freundin.

Dann hat Damian Hurley sicherlich auch kein Problem mit den kurzen Boomerang-Videos, die seine Mutter kurz vor dem Bett-Bild ins Netz schickte. Auf einem übt sie ihren Text für die Fernsehserie "The Royals" - nackt bis auf ein Bikini-Höschen, auf dem anderen scheint sie aus einem Kleid zu schlüpfen. Und dabei hatte Hurley doch gerade erst öffentlichkeitswirksam ihre Turnkünste in Bademode unter Beweis gestellt. Ihre Follower jedenfalls sind sicherlich gut unterhalten von den heißen Aufnahmen. In diesem Sinne: Here's to you, Mrs. Robinson!

Quelle: n-tv.de